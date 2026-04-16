El Circuito Vial en la zona de El Huajuco registra un avance del 80%, según informó el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, tras realizar un recorrido de supervisión por las obras. Este proyecto contempla al menos seis intervenciones de gran escala para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad. Durante la visita, el edil estuvo acompañado por Nazario Pineda, con quien revisó los principales frentes de trabajo y destacó la importancia de una ejecución ordenada para reducir afectaciones a vecinos y automovilistas. Conoce los detalles del proyecto de movilidad y circula en la vía pública sin inconvenientes. Como parte del recorrido, el alcalde supervisó: Estas obras forman parte de un plan integral para mejorar la conectividad en la zona sin afectar de forma significativa el tránsito actual. Adrián de la Garza subrayó que uno de los principales logros del proyecto ha sido avanzar sin necesidad de cerrar la Carretera Nacional, gracias a una estrategia de planeación técnica y presupuestal. Pese a factores como lluvias recientes y escasez de materiales, aseguró que los trabajos mantienen el ritmo previsto. También enfatizó que será clave sostener una supervisión estricta para evitar retrasos en la entrega. El nuevo Circuito Vial no solo mejorará la movilidad de quienes viven en El Huajuco, sino también de usuarios de toda el área metropolitana. Entre los beneficios esperados destacan: El avance de esta obra representa una de las principales apuestas de infraestructura de la actual administración, con el objetivo de resolver problemas de tráfico, mejorar la seguridad vial y elevar la calidad de vida en el sur de Monterrey.