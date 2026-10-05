Una pareja fue impactada por un rayo en la ruta.

En esta noticia Cómo fue la secuencia del accidente y el estado de los damnificados

Una tragedia vial conmocionó a la provincia de Corrientes durante una jornada de intensas lluvias y tormentas eléctricas. Una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta sufrió el impacto de una descarga eléctrica cuando viajaba por la calzada. El trágico episodio ocurrió en la Ruta Provincial N° 6, a unos 300 metros del acceso a la localidad de Concepción del Yaguareté Corá.

El hecho se registró alrededor de las 10 de la mañana mientras caía una fuerte precipitación con relámpagos en toda la zona. La pareja se desplazaba en dirección a su domicilio particular en el barrio Caaby Guazú. Sin embargo, la descarga que cayó de forma repentina sobre el trayecto provocó que ambos cayeran de manera violenta hacia el asfalto.

Un patrullero de la comisaría local se encontraba en el acceso al pueblo en ese instante. Así, los efectivos policiales observaron el paso del vehículo e inmediatamente vieron una intensa luz que descendió desde el cielo. Por eso, al escuchar el estruendo y ver a los motociclistas tendidos en el piso, se acercaron de inmediato para brindarles asistencia urgente.

Cómo fue la secuencia del accidente y el estado de los damnificados

Los agentes constataron en el lugar que el conductor presentaba signos vitales, mientras que la mujer permanecía completamente inmóvil sobre la vía pública. Ante la extrema urgencia, los uniformados solicitaron una ambulancia para trasladar a ambos al centro de salud más cercano. No obstante, al ingresar al hospital local, los médicos de guardia confirmaron el deceso de la acompañante.

La víctima fatal fue identificada como Karina Giselle Lator, una mujer de 31 años que era madre de dos niños menores de edad. En tanto, su pareja, Alejandro Fernández, de 34 años, logró sobrevivir milagrosamente a la violenta descarga. Debido a la gravedad de sus heridas y para realizarle estudios de mayor complejidad, las autoridades médicas lo derivaron al Hospital María Auxiliadora de la ciudad de Saladas.

La zona donde se dio el accidente.

Por su parte, la investigación judicial quedó a cargo del fiscal de Santa Rosa, Daniel Lezcano. El funcionario abrió una causa caratulada de forma preventiva como averiguación de causales de muerte. Además, ordenó la realización de la autopsia para determinar si el fallecimiento se produjo por el impacto eléctrico directo o por el golpe posterior contra la calzada.

Mientras tanto, los peritos continúan recolectando testimonios para reconstruir la secuencia exacta que derivó en la tragedia. El sobreviviente continúa internado bajo observación médica y con pronóstico reservado a la espera de nuevos informes. Asimismo, los peritajes forenses sobre la motocicleta permitirán establecer con claridad científica cómo se desencadenó el hecho que enluta a toda la comunidad correntina.