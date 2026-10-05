El acuerdo salarial firmado por Unión Tranviarios Automotor (UTA) estableció nuevos valores para los trabajadores del transporte automotor de pasajeros de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para el personal de conducción alcanzado por el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73, el salario básico se ubicó en $1.707.175,88, como resultado del aumento correspondiente al haber de septiembre.

Además, los trabajadores reciben una suma extraordinaria y un monto diario en concepto de viáticos, de acuerdo con las condiciones fijadas en el acuerdo.

Cuál es el salario básico de un chofer de colectivo del AMBA en octubre

La última escala salarial contemplada en el acuerdo fija para los conductores un básico conformado de $1.707.175,88 desde septiembre de 2026 ( No hay actualizaciones vigentes en octubre, por lo que el monto se mantiene )

El monto forma parte de la estructura salarial establecida para el período julio-septiembre y corresponde específicamente al personal de conducción.

La evolución prevista en el acuerdo fue:

Julio: $1.645.721,36.

Agosto: $1.676.990,06.

Septiembre: $1.707.175,88.

Por lo tanto, $1.707.175,88 es el básico conformado de referencia para la última escala incluida en ese acuerdo, y no equivale necesariamente al salario neto que recibe el trabajador en su cuenta bancaria .

Sueldo choferes de colectivos: cuánto cobra un conductor del AMBA en octubre de 2026 con el salario básico, los viáticos y la suma extraordinaria de $60.000. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Convenio 460/73: los choferes cobran $60.000 extra en octubre

En octubre de 2026 aparece además un concepto extraordinario previsto en el acuerdo salarial.

El personal de conducción recibe una cuota de $60.000 correspondiente a la gratificación extraordinaria no remunerativa. El pago está previsto para el 15 de octubre y forma parte de una suma total de $170.000 que se distribuyó en tres cuotas.

Los pagos establecidos fueron:

$50.000 en agosto;

$60.000 en septiembre;

$60.000 en octubre.

La gratificación es extraordinaria y no remunerativa, por lo que no debe sumarse al básico para presentar ambos conceptos como si fueran un único salario mensual.

La suma corresponde al personal con contrato de trabajo vigente al 31 de julio de 2026 y será proporcional para las restantes categorías convencionales y al tiempo efectivamente trabajado en el mes inmediato anterior a cada pago.

Cuánto recibe por viáticos

El acuerdo también modificó el valor correspondiente al reintegro de gastos o viático diario.

Desde septiembre de 2026, el importe establecido es de $22.000 por cada día efectivamente trabajado.

Este concepto tampoco debe confundirse con el básico salarial: se trata de un importe asociado a los días trabajados y tiene un tratamiento diferente dentro de la liquidación.

Entonces, ¿cuánto cobra un chofer de colectivo?

Si se toma como referencia un trabajador que cumple 20 jornadas durante el mes, el cálculo queda conformado de la siguiente manera:

Salario básico conformado: $1.707.175,88

Viáticos por 20 jornadas: $440.000 ($22.000 por jornada)

Gratificación extraordinaria de octubre: $60.000

Con estos conceptos, el ingreso bruto de referencia alcanza $2.207.175,88.

Importante . El monto calculado funciona como una referencia. El monto que efectivamente cobra cada chofer puede ser diferente, ya que depende de las jornadas realizadas, los descuentos aplicados, la antigüedad y los adicionales que correspondan en cada caso.

A quiénes contempla el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73 corresponde al personal que trabaja en el autotransporte colectivo de pasajeros, principalmente en empresas de transporte automotor de pasajeros de explotación privada. El propio texto del convenio establece que alcanza a “todo el personal que presta servicios” en esas empresas.

¿Cuándo será la nueva paritaria para chóferes de colectivo en AMBA?

La última paritaria de UTA para los choferes de colectivos del AMBA estableció aumentos para julio, agosto y septiembre de 2026. El acuerdo también fijó que las partes debían volver a reunirse para evaluar la evolución de los salarios, los precios y los costos del transporte, pero aún no hay fechas definidas.