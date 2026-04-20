La entrada en vigencia del nuevo DNI despertó muchas dudas en los ciudadanos sobre quiénes deben renovarlo. El Gobierno implementó un formato que introduce actualizaciones en el diseño y los estándares de seguridad para estar alineado con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El Gobierno nacional informó que todos los ejemplares continuarán siendo válidos para trámites, viajes y emisión de votos. La fecha de caducidad será la que aparece en el frente. De esta manera, deberán renovar el DNI los siguientes grupos: El nuevo documento electrónico adopta un formato de tarjeta de policarbonato multicapa con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto que almacena datos biométricos encriptados. En caso de los mayores de 14 años se incluye el escudo nacional, la leyenda “República Argentina – Mercosur”, fotografía a color, datos personales (nombre, apellido, sexo, número de DNI, fecha de nacimiento) y firma. Los excombatientes de Malvinas conservarán la identificación de “Héroe” o “Heroína”. En el dorso se mostrará domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, código QR y zona de lectura mecánica. Para menores de 14 años, la firma corresponde a los padres o tutores si el niño tiene menos de 5 años.