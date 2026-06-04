A pocos días de iniciarse el Mundial 2026, la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó la nueva imagen que tendrán los vagones. Sus trenes tendrán una fotografía inspirada en Quetzalcóatl, como parte de los trabajos de rehabilitación de la ruta.

En la actualidad, al menos cuatro convoyes ya circulan con una decoración especial similar a la utilizada en el Tren Ligero El Ajolote . Los vagones muestran ilustraciones de la Serpiente Emplumada en colores verde, naranja y rosa, además del logotipo del Gobierno de la Ciudad de México y la frase “La Pelota Vuelve a Casa”.

Modernización en el Metro CDMX

Los trenes, de color blanco, exhiben en sus costados los diseños alusivos al Mundial 2026, mientras que en el interior también se incorporaron detalles temáticos. Entre ellos destacan gráficos circulares colocados en el piso y cambios en los asientos, cuyos respaldos ahora son amarillos, dando una apariencia moderna a las unidades que recorren el trayecto entre Cuatro Caminos y Tasqueña.

Quejas por retrasos en el transporte público

A pesar de la nueva imagen de los convoyes, los usuarios continúan reportando complicaciones derivadas de las obras de rehabilitación en la Línea 2.

Durante el recorrido se registraron esperas de hasta 20 minutos para abordar un tren en la estación Xola con dirección a Tasqueña, además de avance lento entre estaciones.

El traslado en unidades de RTP entre Pino Suárez y Xola tomó alrededor de 37 minutos, más del doble del tiempo habitual, mientras que el servicio del Metro continuó operando con baja velocidad.

La situación provocó inconformidad entre pasajeros, quienes reclamaron la lentitud del servicio de transporte público y la saturación de andenes y vagones.

“Ve todo el relajo y estos no se apuran, viene lleno el Metro y no jala. Tengo que ir a trabajar y por estos llego tarde y pierdo un día”, expresó un usuario mientras esperaba abordar el convoy.

Servicio de transporte del Metro CDMX

Actualmente, la Línea 2 funciona de manera parcial en dos circuitos:

Tasqueña-Xola

Pino Suárez-Cuatro Caminos

Para apoyar a los pasajeros, el Gobierno capitalino mantiene servicio gratuito de RTP entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos.

Las estaciones Portales, Nativitas, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Zócalo continúan cerradas y se prevé que la operación completa de la línea se restablezca el próximo 4 de junio.