El sarro dental es uno de los problemas bucales más frecuentes. Aunque comienza como una placa bacteriana casi invisible, con el tiempo se endurece por la acumulación de minerales presentes en la saliva.

De acuerdo con Colgate, una vez formado, el sarro dental no puede eliminarse con el cepillado habitual. Además de afectar la apariencia de los dientes, favorece la aparición de caries y enfermedades en las encías.

Cómo lavarse correctamente los dientes. IA Gemini

¿Por qué el sarro se pega a los dientes y cómo evitar que siga creciendo?

El sarro, también llamado cálculo dental, aparece cuando la placa bacteriana permanece sobre los dientes el tiempo suficiente para endurecerse. Su superficie áspera facilita que más bacterias se adhieran, acelerando su crecimiento.

Para reducir el riesgo de que el sarro continúe acumulándose, Colgate recomienda adoptar hábitos diarios de higiene bucal como los siguientes:

Cepillarse correctamente al menos dos veces al día.

Utilizar una pasta dental con control de sarro.

Pasar hilo dental todos los días.

Beber suficiente agua durante la jornada.

Consumir frutas y verduras crujientes que estimulen la saliva.

Reducir el consumo de alimentos ricos en azúcar y almidones.

Acudir periódicamente al dentista para revisiones.

Limpieza dental Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Se puede quitar el sarro en casa?

Aunque existen remedios caseros que circulan en internet, Colgate explica que el sarro endurecido no puede eliminarse con cepillos, hilo dental ni alimentos. Solo un tratamiento profesional logra retirarlo por completo.

El procedimiento indicado es el raspado dental o raspado radicular, realizado con instrumentos especializados. Esta limpieza elimina tanto el sarro visible como el acumulado debajo de las encías, donde también puede causar inflamación.

Detectar manchas amarillas o marrones cerca de la línea de las encías puede ser una señal de sarro. Ante cualquier sospecha, lo recomendable es acudir al dentista para recibir un diagnóstico y prevenir complicaciones mayores.