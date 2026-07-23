Ni vinagre ni bicarbonato: el truco viral para quitar el sarro de las canillas y las manchas amarillentas del inodoro en un momento

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Eliminar el sarro acumulado en las canillas y las manchas amarillentas del inodoro se considera una de las tareas más tediosas en el hogar. A pesar de los intentos realizados con productos convencionales, como el vinagre o el bicarbonato, es habitual que los resultados no cumplan con las expectativas y que las superficies permanezcan opacas o deterioradas.

No obstante, ha circular un método casero que garantiza resultados rápidos a través de una preparación simple, económica y totalmente natural.

Esta técnica para eliminar el sarro ha empezado a ganar notoriedad debido a su eficacia, además de que no implica el uso de químicos agresivos ni requiere esfuerzos considerables.

Cómo quitar el sarro y las manchas amarillas del inodoro: el truco casero infalible

Para implementar esta técnica para eliminar el sarro, es suficiente contar con dos elementos que son de uso habitual en la mayoría de los hogares: el jugo de dos limones medianos y, además, dos cucharadas soperas de sal gruesa.

Es importante asegurarse de mezclar estos ingredientes de manera adecuada.

Este procedimiento es tanto eficaz como sencillo de realizar.

Una mezcla sencilla que devuelve el brillo original a las superficies del hogar. (Fuente: Archivo) Archivo El Cronista

Paso a paso para elaborar la mezcla que quita manchas en canillas e inodoros

Este método resulta especialmente eficaz para eliminar las manchas de cal o sarro en las canillas, así como para eliminar el tono amarillento del inodoro, sin recurrir a productos químicos nocivos.

Para preparar la mezcla casera para eliminar el sarro de las canillas e inodoro, será necesario exprimir los limones y combinar el jugo con la sal hasta obtener una pasta, que deberá aplicarse directamente sobre la superficie afectada. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos y frotar con un cepillo o una esponja suave, para finalmente enjuagar con agua limpia.

El truco casero que limpia mejor que el vinagre o el bicarbonato

En contraposición a los enfoques convencionales, este procedimiento no genera un olor intenso, no perjudica el material y ofrece resultados en escasos minutos. El jugo de limón proporciona una fragancia fresca y natural, mientras que la sal incrementa la eficacia de la limpieza sin causar rayones.

Adicionalmente, se presenta como una opción ecológica y asequible que elude la necesidad de productos industriales dispendiosos. Puede implementarse de forma habitual para conservar la limpieza del baño sin afectar el esmalte o el acero inoxidable.