La Justicia ordenó ejecutar obras de emergencia en un tramo crítico de la Ruta Nacional 3, entre Azul y Cacharí, tras constatar su grave deterioro y el riesgo que representa para miles de conductores.

En apenas seis meses se registraron 11 accidentes, por lo que Vialidad Nacional y Corredores Viales deberán intervenir la zona en un plazo máximo de 120 días.

La Justicia intervino por el grave estado de la Ruta 3 y fijó un plazo de 120 días

La Cámara Federal de Mar del Plata dispuso que Vialidad Nacional y la empresa Corredores Viales S.A. realicen obras urgentes para mejorar las condiciones de seguridad en el tramo de la Ruta Nacional 3 que conecta las localidades bonaerenses de Azul y Cacharí.

La resolución se apoyó en informes técnicos, fotografías y registros oficiales que evidencian un avanzado deterioro de la calzada.

Entre los principales problemas detectados figuran baches de gran tamaño, deformaciones provocadas por el tránsito pesado, hundimientos y una señalización insuficiente que incrementa el peligro para quienes circulan por el lugar.

Los magistrados consideraron que existe un riesgo concreto para la integridad de los usuarios de la ruta y remarcaron que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir accidentes evitables.

La Justicia ordenó obras urgentes en la Ruta 3 tras 11 accidentes en seis meses: hay plazo de 120 días Wikimedia

Qué obras deberán realizar para reducir el riesgo de nuevos accidentes

Las tareas ordenadas tienen carácter de emergencia y buscan disminuir el peligro mientras se define una solución de fondo para la ruta.

Entre las medidas exigidas se encuentran la colocación de carteles preventivos en los sectores más comprometidos, señalización para reducir la velocidad, instalación de balizas que mejoren la visibilidad durante la noche y reparaciones rápidas en los baches considerados más peligrosos.

Además, la Justicia dejó abierta la posibilidad de implementar desvíos o restricciones parciales si los equipos técnicos consideran que son necesarios para resguardar la seguridad vial.

El tramo registró 11 accidentes en seis meses y estará bajo control judicial

Uno de los datos que más preocupó al tribunal fue la cantidad de siniestros ocurridos recientemente. Según la documentación incorporada al expediente, en el último semestre se produjeron 11 accidentes sobre ese sector de la Ruta 3.

El fallo establece que las obras deberán completarse en un plazo máximo de 120 días corridos. Asimismo, dentro de los primeros diez días hábiles desde la notificación, Vialidad Nacional y Corredores Viales deberán presentar un cronograma detallado con las intervenciones previstas.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, la Justicia también ordenó un seguimiento mensual. Ambos organismos tendrán que enviar informes periódicos acompañados de fotografías y registros audiovisuales que permitan verificar el avance de los trabajos y el estado de las mejoras realizadas.