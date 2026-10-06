Tras atravesar una profunda crisis personal en Caseros, la consultora psicológica dejó la vida urbana para radicarse en Traslasierra, Córdoba.

La historia de Silvana Santiago es un reflejo de transformación, búsqueda interna y reconexión con la naturaleza .

Con 47 años y oriunda de Caseros, provincia de Buenos Aires, llevaba una vida urbana consolidada con trabajo, estudios, pareja y proyectos de vida tradicionales.

Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad, experimentaba una insatisfacción constante y la certeza de que la dinámica de la ciudad no encajaba con su verdadera esencia .

A través de una nota con el canal de Youtube Crónicas del cambio, Silvana contó cómo fue su reinvención y el paso a paso para terminar convirtiendo su propia casa en el monte.

El punto de quiebre y la revelación en el monte cordobés

A las puertas de la denominada “crisis de los 40”, Silvana advirtió que no lograba encontrarse a sí misma dentro de la rutina citadina.

El punto de inflexión definitivo ocurrió cuando acompañó a una amiga a una experiencia de “búsqueda de visión” en las Sierras de Córdoba .

Al caminar junto a un arroyo en el paisaje serrano, experimentó la certeza de querer dar un giro radical a su cotidianeidad.

No se trató de una huida motivada por el rechazo hacia la ciudad, sino de un llamado interno hacia la simpleza y el reencuentro con esa faceta natural que había quedado adormecida durante años.

La casa de barro circular y un estilo de vida despojado

Hace aproximadamente cuatro años y medio, Silvana concretó la mudanza e inició una nueva etapa en la zona de Chacras Sur, en el valle de Traslasierra.

En ese entorno natural encaró la edificación de su hogar de manera artesanal y por etapas , utilizando materiales naturales como adobes y madera.

Inspirada por una experiencia previa en una vivienda de arquitectura similar, optó por una estructura de diseño circular que funciona tanto como vivienda particular como espacio de consulta personal.

Hace aproximadamente cuatro años y medio, Silvana concretó la mudanza e inició una nueva etapa en la zona de Chacras Sur. Crónicas del cambio - YT

Para sostener el proyecto en el tiempo, integró el cultivo de su propia huerta orgánica y la adopción de una economía despojada de consumos innecesarios.

Cómo la pandemia la ayudó con su reinvención profesional

El sostén económico de esta transición fue posible gracias a la reinvención de su ejercicio profesional.

Como consultora psicológica especializada en trauma del desarrollo y terapias somáticas con enfoque humanístico, Silvana logró migrar la atención de sus pacientes al plano virtual, modalidad que terminó de consolidarse tras la pandemia.

El sostén económico de esta transición fue posible gracias a la reinvención de su ejercicio profesional. Crónicas del cambio - YT

A medida que generaba ingresos mediante sus sesiones a distancia, financiaba la compra progresiva de los materiales necesarios para avanzar con la obra de barro.