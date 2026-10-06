El personal de la Gendarmería Nacional Argentina tiene en octubre de 2026 un nuevo monto salarial a partir de la actualización de la escala definida por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La Resolución 844/2026 fijó los haberes mensuales para el personal con estado militar de gendarme en actividad y estableció valores diferenciados para cada grado. La medida contempla actualizaciones para septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026 .

Cuales son los distintos rangos jerárquicos de la Gendarmería Nacional

La Gendarmería Nacional Argentina cuenta con una estructura jerárquica dividida en distintos grados. Cada uno representa un nivel de responsabilidad dentro de la fuerza y tiene asociado un haber mensual específico.

De menor a mayor, los grados se organizan de la siguiente manera:

Personal de grados inferiores: Gendarme II, Gendarme, Cabo y Cabo Primero.

Suboficiales: Sargento, Sargento Primero, Sargento Ayudante, Suboficial Principal y Suboficial Mayor.

Oficiales: Subalférez, Alférez, Primer Alférez, Segundo Comandante, Comandante, Comandante Principal, Comandante Mayor y Comandante General.

Dentro de la escala, el Comandante General es el grado de mayor jerarquía, mientras que Gendarme II se encuentra entre los grados iniciales contemplados.

Cuánto cobra el personal de Gendarmería en octubre 2026, rango por rango según la última escala salarial

Los salarios de los integrantes de las Fuerzas Armadas según la escala salarial. Fuente: Instagram @gendarmerianacional

Los montos salariales varían desde Comandante General, el rango más alto que cobra $3.376.187,99 y Gendarme II, el último cargo que contempla la escala y que recibe $912.098,25 en octubre 2026.

Estos son los haberes mensuales establecidos para el personal de Gendarmería Nacional, cargo por cargo:

Grado A partir del 1 de octubre de 2026 A partir del 1 de noviembre de 2026 A partir del 1 de diciembre de 2026 COMANDANTE GENERAL $3.376.187,99 $3.430.207,00 $3.481.660,10 COMANDANTE MAYOR $3.073.495,28 $3.122.671,20 $3.169.511,27 COMANDANTE PRINCIPAL $2.759.160,55 $2.803.307,11 $2.845.356,72 COMANDANTE $2.270.195,37 $2.306.518,49 $2.341.116,27 SEGUNDO COMANDANTE $1.862.724,40 $1.892.527,99 $1.920.915,91 PRIMER ALFEREZ $1.571.673,74 $1.596.820,52 $1.620.772,82 ALFEREZ $1.396.174,86 $1.418.513,66 $1.439.791,37 SUBALFEREZ $1.269.249,88 $1.289.557,88 $1.308.901,25 SUBOFICIAL MAYOR $1.964.050,69 $1.995.475,50 $2.025.407,63 SUBOFICIAL PRINCIPAL $1.777.421,54 $1.805.860,28 $1.832.948,18 SARGENTO AYUDANTE $1.615.837,78 $1.641.691,18 $1.666.316,55 SARGENTO PRIMERO $1.468.943,39 $1.492.446,49 $1.514.833,18 SARGENTO $1.335.403,09 $1.356.769,54 $1.377.121,08 CABO PRIMERO $1.214.002,84 $1.233.426,89 $1.251.928,29 CABO $1.103.638,87 $1.121.297,09 $1.138.116,55 GENDARME $1.003.308,09 $1.019.361,02 $1.034.651,44 GENDARME II $912.098,25 $926.691,82 $940.592,20

La remuneración final puede incluir otros conceptos previstos por la normativa, como suplementos y compensaciones, de acuerdo con las funciones y condiciones de cada integrante.

Qué suplementos y compensaciones puede cobrar un gendarme

Más allá del haber mensual correspondiente a cada jerarquía, la escala salarial de Gendarmería contempla suplementos y compensaciones que pueden incrementar el monto percibido.

Estos conceptos no se aplican de manera automática a todo el personal , ya que dependen de las funciones y condiciones de la normativa.