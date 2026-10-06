La distribución de recursos seguirá el esquema que utiliza el organismo todos los meses, con fechas de cobro asignadas según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó a través de su sitio web oficial el calendario de pagos de octubre y un grupo de beneficiarios cobrará sus depósitos a partir del viernes 23.

La distribución de recursos seguirá el esquema que utiliza el organismo todos los meses, con fechas de cobro asignadas según la terminación del DNI.

Cabe destacar que algunos titulares de pensiones y jubilaciones percibirán sus haberes en la previa del feriado del 12 de octubre. Quienes busquen saber cuáles son los requisitos y los días de cobro establecidos por el calendario, deberán tomar nota de todos los detalles.

¿Quiénes son los primeros jubilados en cobrar en octubre?

El calendario de pagos que difundió la ANSES para octubre estableció como primera fecha de acreditación de haberes a jubilados y pensionados el próximo jueves 8.

Los primeros beneficiarios que percibirán sus depósitos en los próximos días serán aquellos cuyos ingresos mensuales no superen el haber mínimo.

Para este sector, la dispersión de recursos comenzará en la antesala del feriado del 12 de octubre y se extenderá hasta el jueves 22 .

Jueves 8 de octubre: DNI terminado en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminado en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Lunes 19 de octubre : DNI terminado en 6.

Martes 20 de octubre : DNI terminado en 7 .

Miércoles 21 de octubre : DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9

¿Qué jubilados y pensionados cobran a partir del viernes 23 de octubre?

Los jubilados y pensionados que recibirán los depósitos de ANSES a partir del viernes 23 de octubre son todos aquellos cuyos haberes superen la mínima.

El calendario de pagos en este sentido se ha distribuido de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 27 de octubre.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 28 de octubre.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 29 de octubre.

ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre?

La ANSES confirmó a comienzos de mes un aumento del 1,66% para los titulares de jubilaciones y pensiones, derivado de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC.

En este sentido, los beneficiarios que perciban la mínima cobrarán con aumento un total de $435.748,51. Con el bono de $70.000, la suma que percibirán asciende a los $505.748,51.

Para quienes superen el mínimo establecido, se entregará un plus proporcional hasta alcanzar este monto final.