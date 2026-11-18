El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos otorga una residencia de largo plazo por 10 años a egresados de las 100 mejores casas de estudio del mundo.

Egresar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abre una puerta directa hacia una de las opciones migratorias más exclusivas de Medio Oriente.

De acuerdo con los registros oficiales de la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP) de Emiratos Árabes Unidos, existe una vía formal denominada Golden Residency Visa for Graduates of Accredited Universities Outside the UAE, que permite a graduados de instituciones extranjeras de élite obtener una residencia por 10 años para instalarse en el país.

No obstante, las autoridades migratorias aclaran que el beneficio no se otorga de manera automática por el solo hecho de contar con el título universitario: para acceder al permiso es indispensable iniciar el trámite de solicitud, obtener la aprobación oficial y cumplir estrictamente con una serie de exigencias académicas y temporales .

Qué requisitos exige Emiratos Árabes Unidos y por qué califica la UBA

Según detalla la guía oficial publicada por la ICP emiratí, la residencia dorada está reservada exclusivamente para egresados de instituciones que figuren dentro del Top 100 mundial de clasificaciones internacionales reconocidas por el Ministerio de Educación local .

En ese sentido, la UBA cumple con el parámetro institucional tras haber alcanzado el puesto 84 del QS World University Rankings 2027 (publicado en junio de 2026), aunque los postulantes deben verificar en cada convocatoria que dicha edición sea la tomada como referencia por el organismo evaluador.

Además de la pertenencia a una universidad destacada en los rankings globales, el aspirante debe reunir otras tres condiciones excluyentes:

Promedio académico elevado: contar con un promedio acumulado mínimo de 3,5 sobre 4 (o su calificación equivalente en la escala universitaria de origen).

Reciente graduación: no deben haber transcurrido más de dos años desde la fecha de emisión del título al momento de presentar formalmente la solicitud.

Validación oficial del diploma: el certificado académico debe estar debidamente reconocido y certificado por el Ministerio de Educación de Emiratos Árabes Unidos (organismo que reemplazó el antiguo esquema de equivalencias por un sistema específico de reconocimiento de certificados universitarios extranjeros).

la UBA cumple con el parámetro institucional tras haber alcanzado el puesto 84 del QS World University Rankings 2027. Fuente: ChatGPT

Qué beneficios otorga la Golden Residency de 10 años

Para quienes logran reunir todos los requisitos y obtienen la aprobación migratoria, la plataforma oficial del Gobierno emiratí establece una serie de ventajas sustanciales respecto de los permisos laborales tradicionales:

Residencia prolongada: el permiso tiene una vigencia de 10 años, con posibilidad de renovación siempre que se mantengan las condiciones exigidas por la normativa.

Independencia laboral: habilita a vivir, trabajar y estudiar dentro del territorio emiratí sin necesidad de contar con un empleador local o patrocinador ( sponsor ) que respalde la visa.

Reagrupación familiar: permite gestionar permisos de residencia para determinados integrantes del grupo familiar directo del titular.

Cómo iniciar el trámite paso a paso, qué documentación presentar y cuánto cuesta la gestión

La gestión para solicitar el visado inicial que permite completar los trámites de la Residencia Dorada se realiza íntegramente de forma digital a través del sitio web oficial de ICP Smart Services o mediante la aplicación móvil inteligente ICP.

Para iniciar el procedimiento, el postulante debe enviar la solicitud por el canal seleccionado, revisar el formulario cargando o ajustando sus datos personales y adjuntar la documentación respaldatoria requerida, que incluye el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, una fotografía personal, el título universitario de grado, maestría o doctorado debidamente acreditado y una póliza de seguro médico válida dentro de Emiratos Árabes Unidos.

Una vez verificados y cargados los archivos en la plataforma, el sistema habilita la instancia de pago electrónico para abonar los aranceles administrativos correspondientes. El costo oficial del trámite asciende a un total de 300 dírhams emiratíes (AED), desglosados en 100 AED en concepto de tasa de solicitud, 100 AED por tasa de emisión y 100 AED por tarifas de servicios inteligentes .

Tras acreditar el pago y recibir la aprobación del visado final, las autoridades migratorias recuerdan que exceder el período de estancia permitido o dejar vencer la visa de entrada sin completar la residencia conlleva una multa diaria de 50 AED.