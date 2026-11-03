La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuenta con una formación para quienes buscan incorporarse al ámbito de la salud sin estudiar una carrera de grado de larga duración.

Se trata del Curso Universitario de Asistentes Dentales, una propuesta de la Facultad de Odontología de la UBA que permite capacitarse para trabajar junto a profesionales del sector.

La cursada se completa en dos años y combina contenidos teóricos con actividades prácticas en ámbitos clínicos odontológicos.

El programa incluye conocimientos sobre materiales dentales, bioseguridad, organización de consultorios y atención de pacientes además de instancias de formación profesionalizante.

La UBA ofrece un curso de Asistente Dental que se completa en dos años

El curso Universitario de Asistentes Dentales está diseñado para formar profesionales que puedan asistir al odontólogo en las tareas vinculadas con la atención de pacientes, la organización del consultorio y su administración.

La capacitación contempla una carga horaria total de 1.518 horas reloj. Al finalizar y cumplir con todas las exigencias académicas del plan de estudios, la Facultad de Odontología de la UBA otorga el Certificado de Asistente Dental.

El curso Universitario de Asistentes Dentales está diseñado para formar profesionales que puedan asistir al odontólogo en las tareas vinculadas con la atención de pacientes, la organización del consultorio y su administración. (Foto: Shutterstock)

La formación está organizada en cuatro módulos, que deben aprobarse de manera progresiva. El programa combina 253 horas teóricas con 1.265 horas prácticas, por lo que gran parte de la cursada está destinada a desarrollar habilidades vinculadas con el trabajo cotidiano en un consultorio odontológico.

¿Cuáles son las materias que se deben estudiar para ser asistente de la Facultad de Odontología?

Durante los primeros módulos, los estudiantes tendrán la posibilidad de incorporar conocimientos sobre anatomía, microbiología, materiales dentales y procedimientos de bioseguridad.

También se abordan contenidos relacionados con la administración del consultorio y la comunicación con los pacientes.

Entre las materias que integran el plan de estudios se encuentran:

Anatomía e Histología Dentaria.

Bioseguridad y Esterilización.

Materiales Dentales.

Organización y Administración del Consultorio Odontológico.

Prevención en Odontología.

Diagnóstico por Imágenes.

Cirugía y Prótesis.

Endodoncia, Periodoncia y Ortodoncia.

Odontopediatría.

Informática

La formación también contempla contenidos sobre urgencias médicas en el consultorio odontológico, prevención de infecciones y manejo de instrumental. Estos conocimientos permiten que los futuros asistentes desarrollen las habilidades necesarias para colaborar con el equipo de salud.

¿Cómo son las prácticas y qué requisitos hay que cumplir?

Uno de los aspectos centrales del curso es la formación práctica en ámbitos clínicos odontológicos. Durante el tercer módulo, los estudiantes realizan una primera pasantía en que asisten a profesionales y alumnos de Odontología en tareas de baja complejidad.

En el cuarto módulo, la formación avanza hacia actividades de mediana complejidad, que incluyen la colaboración con odontólogos en quirófanos y en la atención de pacientes especiales. También tendrán que trabajar en el reconocimiento de biomateriales y en la organización del instrumental y los materiales de consultorio.

¿Cuáles son los requisitos para hacer la carrera?

Para ingresar el plan establece como requisito haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. La normativa contempla una excepción para mayores de 25 años, que no cuenten con ese título, quienes podrán ingresar si demuestran preparación, experiencia laboral y conocimientos suficientes a partir de las evaluaciones que tome la universidad.

Además, para aprobar cada módulo, es necesario cumplir con el 80% de asistencia a las actividades previstas y superar una evaluación integradora teórico-práctica.