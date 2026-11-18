Las diferencias entre el pan lactal blanco o el pan lactal integral van más allá de su color. Conocer la diferencia es clave para hacer una compra inteligente en el supermercado, ya que cada uno cuenta con un proceso de producción distinto.

La diferencia también puede tener impacto en el organismo tras la ingesta. Un estudio publicado este año comparó el consumo de ambos productos en adultos con prediabetes y encontró diferencias importantes.

La diferencia clave entre el pan lactal blanco y el pan lactal integral

El trigo está compuesto por tres partes principales: el salvado, el germen y el endospermo. El salvado es la capa externa del grano y aporta buena parte de la fibra, mientras que el germen concentra otros nutrientes. El endospermo, en tanto, es la parte que contiene principalmente almidón y proteínas.

Para producir harina blanca se elimina el salvado y el germen en un proceso de molienda, se utiliza principalmente el endospermo. Así, se obtiene una harina más fina y de color más claro, el cual es la base del pan lactal blanco.

Pan lactal blanco o pan lactal integral: qué diferencia hay y cuál se recomienda comprar.

Por su parte, en el integral, la harina conserva las tres partes del grano. De esta manera, el producto conserva una mayor cantidad de fibra y otros nutrientes presentes en el salvado y el germen.

A partir de la harina, los dos tipos de pan atraviesan etapas similares de elaboración. Los ingredientes se mezclan, se amasa, se deja fermentar la masa para luego cocinarla en el horno. Una vez frío, se corta en rebanadas y se envasa.

Pan lactal blanco o pan lactal integral: qué diferencia hay y cuál se recomienda comprar.

Cuál conviene comprar, según este estudio

Una investigación publicada en 2026 en Frontiers in Nutrition aportó datos concretos sobre si es mejor consumir pan lactal blanco o pan lactal integral. Se trató de un ensayo aleatorizado y cruzado en 39 adultos con prediabetes. Los participantes consumieron durante dos semanas una dieta controlada que incluía pan de trigo integral y, durante otras dos semanas, una dieta equivalente con pan blanco refinado, con un período de dos semanas entre ambas etapas.

Los resultados favorecieron al pan integral en uno de los principales parámetros analizados. En comparación con el pan blanco, el consumo de pan de trigo integral redujo 27% la excursión de glucosa después de comer. La diferencia se mantuvo al considerar otros factores como el peso corporal y determinados marcados de inflamación.

El trabajo también analizó el microbioma intestinal de los participantes. Los investigadores observaron cambios en algunas poblaciones de bacterias durante la etapa de consumo de pan integral y encontraron que determinadas características del microbioma al inicio del estudio podían ayudar a explicar por qué algunas personas respondieron de forma distinta al mismo alimento.

El resultado no significa que cualquier pan etiquetado como “integral” tenga automáticamente el mismo efecto ni que el pan blanco deba eliminarse de la alimentación. El estudio se realizó en adultos con prediabetes y bajo condiciones controladas. Sin embargo, frente a la elección entre un pan lactal blanco y uno integral, la evidencia de este ensayo aporta un argumento a favor del integral por su menor respuesta glucémica posprandial en el grupo estudiado.