La Universidad de Buenos Aires habilitó el registro para quienes deseen iniciar una carrera en el ciclo lectivo 2027.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió formalmente el período de inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) 2027 destinado a todos aquellos aspirantes que busquen comenzar una carrera de grado el próximo año y nunca se hayan registrado previamente en la casa de estudios.

El plazo para completar la gestión permanecerá habilitado hasta el próximo jueves 26 de noviembre de 2026, contemplando tanto la cursada presencial como la modalidad a distancia mediante UBA XXI.

Hasta cuándo hay tiempo y cómo se realiza la inscripción en tres etapas

Para concretar el ingreso al primer año de cualquiera de las carreras de la UBA, cuyo acceso es irrestricto, gratuito y sin examen de admisión, los interesados deberán consultar la guía oficial en el portal web del CBC y completar un procedimiento dividido en tres instancias obligatorias antes del cierre del 26 de noviembre:

Primera etapa (Preinscripción online): el aspirante debe cargar sus datos personales y seleccionar la carrera elegida a través del sistema digital habilitado por la universidad.

Segunda etapa (Presentación de documentación): consiste en validar y entregar los papeles académicos y de identidad exigidos por la institución para acreditar el cumplimiento de las condiciones de ingreso.

Tercera etapa (Selección de sede y turno): una vez validada la documentación, el estudiante debe elegir el establecimiento y la franja horaria en la que cursará las materias del CBC.

los interesados deberán consultar la guía oficial en el portal web del CBC y completar un procedimiento dividido en tres instancias obligatorias.

Qué documentación piden y qué hacer si todavía no tenés el título secundario

Entre los requisitos indispensables para formalizar la inscripción, la Universidad de Buenos Aires exige contar con el DNI argentino vigente y acreditar la finalización del nivel medio. Para ello, los estudiantes deberán presentar el certificado de estudios secundarios completos , el cual debe estar previamente legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA.

Dicha legalización se gestiona de manera virtual a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), ingresando en la opción “Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios”.

Para aquellos alumnos que están finalizando el último año de la escuela y aún no cuentan con el diploma definitivo, la universidad permite presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite como respaldo provisorio.

Cómo funciona el CBC y qué otros trámites se habilitarán en febrero de 2027

El Ciclo Básico Común representa el primer tramo académico de todas las carreras de la UBA y está integrado por un total de seis materias: dos asignaturas comunes a todas las ofertas, dos correspondientes a la orientación y dos específicas de la carrera seleccionada. Durante la cursada, los alumnos pueden anotarse en hasta tres materias por cuatrimestre , rindiendo dos exámenes parciales en cada una de ellas.

Por último, la institución informó que en febrero de 2027 (en fechas que serán confirmadas oportunamente) se abrirá una nueva ventana administrativa para realizar gestiones complementarias vinculadas a la cursada.

Entre ellas se incluirán el preingreso para quienes no lo hayan completado en esta instancia, la rematriculación para estudiantes del CBC sin usuario en SIU Guaraní, el cambio de carrera y la solicitud de simultaneidad para aquellos alumnos que ya posean usuario activo y deseen cursar dos carreras al mismo tiempo.