Una guía visual pensada para llevar en el teléfono permite ubicar exactamente los comercios del barrio según el tipo de producto buscado.

Recorrer el polo comercial de Once, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede resultar abrumador para quienes no conocen la distribución exacta de sus locales mayoristas y minoristas.

Para facilitar la búsqueda y optimizar el presupuesto, circula una guía práctica diseñada y publicada por Primeros Precios, una cuenta enfocada en emprendimientos, que organiza el barrio calle por calle y divide los principales rubros en ocho puntos estratégicos, acompañados por una serie de consejos fundamentales para evitar pagar sobreprecios.

El mapa de Once, calle por calle: dónde encontrar cada rubro

La distribución comercial del barrio concentra determinados sectores según la especialidad de los comercios . De acuerdo con las referencias numéricas del mapa brindadas por el emprendimiento, las calles recomendadas para cada tipo de compra son las siguientes:

1. Accesorios para celulares: se ubican principalmente sobre la calle Larrea , en el tramo comprendido entre Avenida Rivadavia y Avenida Corrientes.

2. Telas y cotillón: el corredor especializado se extiende a lo largo de la calle Lavalle , tomando como punto de partida la Avenida Pueyrredón.

3. Ropa interior y accesorios: la mayor oferta de este rubro se concentra sobre las calles Castelli y Paso .

4. Blanquería: los comercios dedicados a ropa de cama, baño y hogar se encuentran sobre la calle Sarmiento , desde Avenida Pueyrredón hasta Azcuénaga.

5. Cosmética: los locales de productos de belleza y cuidado personal se agrupan sobre Teniente General Juan Domingo Perón al 2500 , específicamente entre Larrea y Paso.

6. Jugueterías: el eje principal para conseguir juguetes y artículos infantiles es la calle Pasteur (entre Avenida Rivadavia y Avenida Corrientes).

7. Bijouterie y armado: los insumos, piezas y accesorios de joyería se concentran sobre la calle Uriburu (entre Avenida Rivadavia y Avenida Corrientes).

8. Tecnología y ropa: la oferta más amplia de indumentaria y artículos electrónicos se despliega sobre la Avenida Corrientes .

La distribución comercial del barrio concentra determinados sectores según la especialidad de los comercios. Fuente: primerosprecios IG

Los cuatro secretos para comparar precios y no pagar de más

Además de saber exactamente a qué cuadra dirigirse, la guía destaca cuatro reglas básicas de compra que permiten aprovechar al máximo las diferencias tarifarias entre los comercios de la zona:

Recorrer antes de comprar: no quedarse con la primera oferta; se recomienda ingresar y consultar valores en al menos tres locales distintos del mismo rubro antes de tomar una decisión.

Comparar el precio por unidad: revisar detenidamente la relación entre cantidad y valor, ya que en ocasiones un paquete o pack aparentemente más económico termina resultando más costoso al calcular el precio individual de cada artículo.

Pedir precio por cantidad: consultar siempre las condiciones mayoristas, dado que el valor suele bajar considerablemente al llevar productos por docena o por bulto cerrado.

Anotar todo durante el recorrido: registrar el nombre o dirección de cada local visitado, el precio ofrecido y el mínimo de compra exigido, además de sacar fotos a las listas de precios para comparar con precisión antes de volver a pagar.

Cuáles son los errores más comunes que te hacen perder plata al comprar en Once

Para completar la experiencia de compra y evitar inconvenientes financieros o logísticos al recorrer la zona comercial, la guía advierte sobre cuatro fallas habituales en las que suelen caer quienes visitan el barrio sin planificación previa.

En primer lugar, comprar en el primer local sin comparar alternativas suele significar un gasto innecesario, ya que apenas dos cuadras más adelante el mismo artículo puede conseguirse a un valor considerablemente más barato. A esto se suma el error de ir sin presupuesto, dado que salir a recorrer los comercios sin un límite económico preestablecido favorece las compras impulsivas y dificulta el control de los gastos.

Por otra parte, especialmente en el caso de los revendedores, resulta riesgoso llenarse de un producto sin probar antes su demanda en el mercado, por lo que se aconseja arrancar con poca cantidad y reponer únicamente aquello que efectivamente se vende.

La guía ofrece cuatro consejos para economizar y otras cuatro acciones que te hacen perder plata. Fuente: primerosprecios IG

Finalmente, otro descuido frecuente es no revisar antes de pagar, ya que retirar la mercadería sin verificar su contenido puede derivar en pérdidas difíciles de reclamar; por ello, es fundamental abrir el bulto en el momento y controlar tanto la cantidad exacta de unidades como el estado general de los productos antes de abonar.