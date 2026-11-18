Decretan feriado el martes 24 de noviembre y se extiende el fin de semana largo a 4 días para estos trabajadores de Arboledas.

Un grupo de argentinos disfrutará del feriado del martes 24 de noviembre, el cual se unirá al fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional para brindar cuatro días de descanso consecutivos.

El nuevo asueto será en conmemoración del aniversario funcional de una localidad.

Qué se celebra el martes 24 de noviembre

El martes 24 de noviembre, Arboledas, localidad del partido de Daireaux, celebrará su 114° aniversario fundacional. Sus orígenes están vinculados con la expansión del ferrocarril, los loteos de tierras rurales y la llegada de inmigrantes europeos a comienzos del siglo XX en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

En agosto de 1910 se inauguró la Estación Arboledas, ubicada sobre el trazado del Ferrocarril Midland, que posteriormente también fue operado en la zona por el Ferrocarril Sud. La estación se construyó junto al casco de la Estancia San Juan y el paraje adoptó el nombre de Arboledas por la gran cantidad de árboles plantados en el lugar.

Decretan feriado el martes 24 de noviembre y se extiende el fin de semana largo a 4 días para estos trabajadores de Arboledas. Brian A Jackson

Dos años después, en mayo de 1912, la compañía Tierras del Sud realizó un remate de terrenos ubicados junto a la estación con el objetivo de crear una colonia agrícola. La fundación oficial se concretó el 24 de noviembre de 1912. Sin embargo, los trámites vinculados con el trazado urbano se extendieron hasta 1918 debido a problemas iniciales relacionados con el abastecimiento de agua potable.

El crecimiento de la localidad estuvo marcado por la llegada de inmigrantes europeos, principalmente alemanes, rusos, húngaros, polacos, españoles e italianos. Estas comunidades dejaron su huella tanto en la arquitectura y la estética de Arboledas como en las costumbres que caracterizaron a la localidad.

Resolución 516/2026. Ministerio de Gobierno PBA.

Quiénes tendrán feriado el 24 de noviembre

El feriado del 24 de noviembre está avalado por la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La normativa detalla que será no laborable para la administración pública y el Banco Provincia. En caso del sector privado, la industria y el comercio será opcional según el empleador.

Qué feriados quedan en el año

De cara a lo que resta del año, el calendario marca los siguientes feriados: