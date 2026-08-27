Se viene uno de los eclipses lunares más largo del siglo en Argentina: a qué hora se verá y cómo observar la Luna de Sangre.

Los fanáticos de la astronomía tendrán una cita imperdible este jueves con uno de los eventos más impactantes de los últimos años.

Se trata del eclipse lunar total de agosto de 2026, un fenómeno que podrá verse desde gran parte de Argentina y que se destacará por su larga duración y por el característico color rojizo que tomará nuestro satélite natural.

Durante el fenómeno, la Luna de Sangre quedará completamente cubierta por la sombra de la Tierra. Sin embargo, lejos de desaparecer del cielo, adquirirá una tonalidad roja o anaranjada que suele generar gran expectativa entre observadores y aficionados.

El evento será visible sin necesidad de instrumentos especiales, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen y el cielo permanezca despejado.

Eclipse lunar 2026: a qué hora se verá la Luna de Sangre en Argentina

El eclipse comenzará durante la noche del jueves y alcanzará su punto máximo en la madrugada del viernes.

Se trata del eclipse lunar total de agosto de 2026, un fenómeno que podrá verse desde gran parte de Argentina y que se destacará por su larga duración y por el característico color rojizo que tomará nuestro satélite natural. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las etapas más importantes serán las siguientes:

Inicio de la fase parcial: cerca de las 21:30 .

Comienzo del eclipse total : alrededor de las 23:30 .

Máximo del eclipse: poco después de la medianoche.

Fin de la totalidad: cerca de la 1:50 .

Finalización completa del fenómeno: durante la madrugada.

La fase total se extenderá por más de una hora, una duración poco frecuente que convierte a este eclipse en uno de los más extensos observables en las próximas décadas.

En distintas regiones del país los horarios pueden variar apenas algunos minutos, aunque el espectáculo será visible prácticamente en todo el territorio nacional.

Además, se podrá observarse en su totalidad desde el resto de América y buena parte de Europa y África, así como en regiones de Medio Oriente y Asia occidental.

Por qué la Luna se verá roja y cómo observar el fenómeno

El color rojizo se produce porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar. Las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos logran atravesar la atmósfera y se proyectan sobre la superficie lunar.

Por ese motivo, durante un eclipse lunar total, la Luna adquiere el aspecto que le da origen al popular nombre de Luna de Sangre.

Para verlo de la mejor manera, los especialistas recomiendan:

Buscar un lugar con poca contaminación lumínica.

Alejarse de edificios altos que bloqueen el horizonte.

Utilizar binoculares o telescopio si se desea apreciar más detalles.

Consultar el pronóstico del tiempo antes del comienzo del evento.

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno puede observarse a simple vista sin riesgos para la salud visual. Por eso, millones de personas alrededor del mundo podrán disfrutar de uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026.