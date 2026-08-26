A la hora de elegir qué yerba comprar para el mate, una de las dudas más frecuentes aparece frente a dos opciones: con palo o sin palo. Aunque ambas provienen de la misma planta, la composición de cada una modifica la experiencia al cebar.

La diferencia no es solamente una cuestión de gusto. La cantidad de hojas, palo y polvo también puede influir en la intensidad, el amargor y el comportamiento de la yerba durante las cebadas.

Yerba con palo y sin palo: cuál es la diferencia

La principal diferencia está en la proporción de tallos y hojas que contiene cada variedad.

Según el Código Alimentario Argentino, la yerba mate elaborada con palo debe contener al menos 65% de hojas y hasta un 35% de palo, mientras que la yerba despalada o sin palo debe contener como mínimo 90% de hojas y no más de un 10% de palo.

Esto hace que las dos variedades tengan características diferentes al momento de preparar el mate.

Yerba mate con palo: más suave y equilibrada

El mate es la infusión más consumida en el país. Shutterstock

La yerba con palo es una de las opciones más tradicionales en Argentina. Contiene hojas secas y trituradas junto con pequeños fragmentos de tallos.

Su perfil suele ser más suave y equilibrado, por lo que puede resultar conveniente para quienes prefieren un mate menos intenso o para quienes toman la infusión durante varias horas.

A su vez, la presencia de palo forma parte de la composición tradicional de muchas yerbas argentinas.

¿Para quién es mejor la yerba con palo?

Puede ser una buena alternativa para quienes buscan:

Un sabor más suave .

Menor intensidad de amargor.

Un mate equilibrado para consumir durante varias horas.

Una opción tradicional de yerba argentina.

Sin embargo, el resultado también depende del blend de cada marca, el estacionamiento y la proporción de hoja, palo y polvo.

Yerba sin palo: sabor más intenso

La variedad sin palo o despalada tiene una proporción mucho mayor de hojas y una cantidad reducida de tallos.

El Código Alimentario establece que debe contener al menos 90% de hojas y no más del 10% de palo.

Por su composición, suele ofrecer un mate de mayor intensidad y sabor más concentrado, una característica buscada por quienes prefieren una infusión con más carácter.

La yerba sin palo también es muy característica de algunos mercados regionales, como Uruguay, donde predominan las yerbas de molienda fina y sin palo.

¿Cuál dura más durante la ronda de mate?

El rendimiento no depende exclusivamente de si la yerba tiene palo o no.

La temperatura del agua, la forma de cebar, la molienda, el estacionamiento y la composición del blend también influyen en cuánto tiempo mantiene sus características.

Por eso, aunque la yerba sin palo suele asociarse con una mayor intensidad, no existe una regla absoluta que determine cuál durará más en todos los casos.