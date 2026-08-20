Llega la Luna llena de agosto: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país.

La Luna llena de agosto de 2026 llegará con un atractivo especial para los aficionados a la astronomía. La conocida como Luna de Esturión coincidirá además con un eclipse lunar parcial profundo.

Durante su máximo, el 96,2% del área aparente del disco lunar estará dentro de la umbra de la Tierra. El fenómeno será visible desde distintas partes del planeta, aunque en Europa se observará cerca de la puesta de la Luna.

Luna de Esturión: por qué se llama así y qué tiene de especial

La Luna llena de agosto recibe tradicionalmente el nombre de Luna de Esturión, una denominación relacionada con la temporada de pesca del esturión a finales del verano en la región de los Grandes Lagos. Este pez, cuyo linaje se remonta a unos 200 millones de años, puede alcanzar varios metros de longitud y vivir más de un siglo.

La Luna llena de agosto de 2026 estará situada en la constelación de Acuario. Además de la denominación de Luna de Esturión, existen otros nombres tradicionales vinculados a esta época del año, como Luna del Primer Vuelo, Luna del Maíz, Luna de los Arándanos, Luna del Grano o Luna de los Relámpagos.

Llega la Luna llena de agosto: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (Fuente: Freepik).

¿Cuándo se verá la Luna llena de agosto en España?

La fase llena exacta tendrá lugar el viernes 28 de agosto a las 06:18 horas en España peninsular. Aun así, el satélite parecerá completamente iluminado durante aproximadamente un día antes y un día después, por lo que también podrá disfrutarse durante las noches del 27 y el 29 de agosto.

Para contemplar la Luna llena de agosto en España, uno de los momentos más llamativos será la tarde-noche del 27 de agosto, cuando el satélite salga sobre el horizonte. En Madrid, por ejemplo, la salida de la Luna está prevista aproximadamente a las 20:38 horas del 27 de agosto.

La luna llena de agosto coincidirá con un eclipse lunar parcial profundo. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Luna llena y eclipse: cómo se observará en el país

Este año, la principal particularidad será su coincidencia con un eclipse lunar parcial profundo. La Luna atravesará la sombra terrestre, y en el momento de mayor ocultación, casi todo su disco estará dentro de la umbra.

El eclipse lunar tendrá su máximo a las 06:13 horas en España peninsular. En Madrid, al igual que en otras zonas de Europa, el fenómeno se producirá cerca de la puesta de la Luna, por lo que las condiciones de observación serán diferentes a las de América, donde el eclipse podrá seguirse durante buena parte de la noche.

Además, durante la salida de la Luna puede apreciarse otro fenómeno conocido como ilusión lunar. El satélite puede parecer mucho más grande cuando está cerca del horizonte, especialmente si se observa junto a edificios, árboles u otros elementos del paisaje.

Recomendaciones para su observación

Los expertos recomiendan comenzar a mirar el cielo entre 30 y 60 minutos antes del máximo para seguir cómo la sombra de la Tierra avanza progresivamente sobre el disco lunar.

A diferencia de un eclipse solar, el fenómeno podrá observarse sin protección especial. La Luna eclipsada puede presentar tonalidades rojizas o cobrizas, aunque al tratarse de un eclipse parcial quedará un pequeño borde brillante fuera de la umbra.