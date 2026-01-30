El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de nubes negras con tormentas y actividad eléctrica. Las lluvias se prolongarán por dos días seguidos y acumularán un total de casi 20 milímetros con ráfagas de viento de hasta 38 kilómetros por hora.

En dónde golpeará la tormenta por dos días seguidos

El SMN emitió una alerta roja para la provincia de La Rioja, donde durante la madrugada del sábado 31 de enero golpeará una intensa tormenta. Si bien durante la tarde las precipitaciones se detendrán, volverán recargadas a la noche con fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 38 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo del SMN.

Las lluvias continuarán durante gran parte del 1 de febrero, día en donde las temperaturas oscilarán entre los 19° y 26°. El acumulado de agua podría alcanzar los 20 milímetros durante ambas fechas. Las localidades afectadas por el temporal serán:

Aimogasta

Chilecito

La Rioja

Chamical

Chepes

Cuándo llueve en Buenos Aires

Desde el Servicio Meteorológico informaron que durante la tarde del viernes 30 de enero llegarán las lluvias a Buenos Aires para calmar las altas temperaturas de hasta 30°. Se espera que la tormenta afecte tanto a la Ciudad como al conurbano con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad:

Viernes 30: tormentas durante la tarde y noche

Sábado 31: tarde soleada con máximas de 29°

Domingo 1: mínimas de 22°

Lunes 2: sensación térmica de entre 22° y 31°

Martes 3: ola de calor de 34°