En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas fuertes que afectarán a gran parte del territorio argentino. El aviso rige para el domingo 1 de febrero y alcanza a varias provincias de las zonas de cuyo y norte del país.
Asimismo, el SMN indicó que este fenómeno podría generar condiciones climáticas adversas durante gran parte de la jornada ya que están previstas tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento y caída de granizo.
Por su parte, las provincias afectadas son Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa.
Qué fenómenos se esperan según el SMN
De acuerdo al informe del organismo, las tormentas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica. No se descarta la caída de granizo en forma localizada.
Otro de los factores de riesgo serán las ráfagas de viento, que podrían superar los 90 km/h en algunos sectores. Las precipitaciones acumuladas oscilarían entre los 40 y 70 milímetros, con posibilidad de anegamientos temporarios.
Dónde rige la alerta meteorológica amarilla por tormentas
Las zonas que están bajo la alerta meteorológica de nivel amarillo, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional, son:
- Mendoza: Cordillera de San Carlos, Cordillera de Tunuyán, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo, Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa.
- San Luis: Zona baja de Ayacucho, Zona serrana de Ayacucho, Zona serrana de Belgrano, Zona serrana de Coronel Pringles, Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón, Zona serrana de Libertador General San Martín.
- Córdoba: Zona baja de Cruz del Eje, Zona baja de Minas, Zona serrana de Cruz del Eje, Zona serrana de Minas, Zona serrana de Pocho, Zona serrana de San Alberto, Zona serrana de San Javier, Zona serrana de Calamuchita, Zona serrana de Río Cuarto.
- San Juan: Cordillera de Calingasta, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Zona baja de Pocito, Zona baja de Rivadavia, Zona baja de Sarmiento, Zona baja de Jáchal, Cordillera de Iglesia.
- La Rioja: General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Zona baja de Coronel Felipe Varela, Zona baja de General Lamadrid, Zona baja de Vinchina, Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid.
- Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán, Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María, Zona de monte de Tinogasta.
- Santiago del Estero: Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Este de Alberdi, Este de Copo, Este de Moreno, Figueroa, Oeste de Alberdi, Oeste de Copo, Oeste de Moreno, Pellegrini.
- Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.
- Chaco: Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Noroeste de Almirante Brown, Noroeste de General Güemes, Maipú, Sudeste de Almirante Brown, Sudeste de General Güemes.
- Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, Patiño, Bermejo, Matacos, Ramón Lista.
- Salta: Valles de Cachi, Valles de Cafayate, Valles de Chicoana, Valles de La Caldera, Valles de La Poma, Valles de Molinos, Valles de Rosario de Lerma, Valles de San Carlos, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Rivadavia, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria.
- Jujuy: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi.