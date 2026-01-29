Se acerca un gran diluvio y el país quedará bajo el agua: cuándo llegan las tormentas eléctricas y qué zonas están en alerta Fuente: Archivo

Una alerta meteorológica amarilla fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional ante la llegada de fuertes tormentas que afectarán a gran parte del país en las próximas horas.

Además, el SMN advirtió sobre fenómenos intensos que podrían generar complicaciones en distintas regiones ya que se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h y caída de granizo.

Por su parte, las tormentas impactarán sobre La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, donde se esperan lluvias abundantes y actividad eléctrica.

Cuáles son las zonas en alerta máxima por tormentas y ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las zonas que estarán más afectadas son:

La Pampa : Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co, Puelén.

Neuquén: Los Lagos, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar, Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, Picún Leufú, Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín.

Mendoza : Zona baja de MaJunín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, Cordillera de Las Heras, Cordillera de Luján de Cuyo, Cordillera de Tupungato, Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, Zona baja de San Rafael.

San Juan : Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid.

San Luis : Gobernador Dupuy.

La Rioja : Cordillera de General Lamadrid, Cordillera de Vinchina, Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Zona baja de Coronel Felipe Varela, Zona baja de General Lamadrid, Zona baja de Vinchina.

Catamarca: Cordillera de Antofagasta de la Sierra, Cordillera de Tinogasta, Puna de Tinogasta, Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Santa María, Puna de Tafí del Valle, Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María, Zona de monte de Tinogasta.

Tucumán : Valles de Santa María, Valles de Tafí del Valle, Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.

Salta : Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma, Zona montañosa de Cafayate.

Jujuy: Puna de Susques, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara.

Cómo será el diluvio que se avecina

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por tormentas fuertes y en forma aislada severas. Estos eventos podrán estar acompañados por caída de granizo y una intensa actividad eléctrica que aumentará el riesgo durante los períodos más activos.

También se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Las precipitaciones serán abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual.