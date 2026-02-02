En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de nubes negras cargadas actividad eléctrica que provocarán fuertes tormentas. Se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros, y vientos inestables que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.
Alerta por la llegada de una intensa tormenta por 4 días consecutivos
El SMN lanzó una alerta por la llegada de un temporal que afectará principalmente a la provincia de La Pampa. La tormenta comenzará durante la noche de este lunes 2 de febrero, con vientos del sector sur y abundante caída de agua, que podría alcanzar los 20 milímetros acumulados. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que podrían llegar a los 36°C.
Según el pronóstico oficial, el mal tiempo se mantendrá hasta la noche del jueves 5, acompañado por un marcado descenso de la temperatura que rondará los 26°C. Sin embargo, el domingo 8 por la mañana se prevé el regreso de las lluvias.
Cuándo llueve en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional informó que las tormentas llegarán a Buenos Aires el miércoles 4, con mayor impacto en las localidades del oeste y aplacará la lola de calor. Las precipitaciones comenzarán durante la madrugada y se extenderán hasta la noche del jueves, desplazándose progresivamente hacia el noreste.
Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:
- Lunes 2: mínima de 23°C y máxima de 34°C, con cielo parcialmente nublado.
- Martes 3: mínima de 24°C y máxima de 36°C, con el cielo mayormente nublado.
- Miércoles 4: mínima de 24°C y máxima de 33°C, con cielo mayormente nublado.
- Jueves 5: mínima de 25°C y máxima de 33°C, con chaparrones durante todo el día.
- Viernes 6: mínima de 21°C y máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado.