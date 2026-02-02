El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de nubes negras cargadas actividad eléctrica que provocarán fuertes tormentas. Se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros, y vientos inestables que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

Alerta por la llegada de una intensa tormenta por 4 días consecutivos

El SMN lanzó una alerta por la llegada de un temporal que afectará principalmente a la provincia de La Pampa. La tormenta comenzará durante la noche de este lunes 2 de febrero, con vientos del sector sur y abundante caída de agua, que podría alcanzar los 20 milímetros acumulados. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que podrían llegar a los 36°C.

Según el pronóstico oficial, el mal tiempo se mantendrá hasta la noche del jueves 5 , acompañado por un marcado descenso de la temperatura que rondará los 26°C. Sin embargo, el domingo 8 por la mañana se prevé el regreso de las lluvias.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las tormentas llegarán a Buenos Aires el miércoles 4, con mayor impacto en las localidades del oeste y aplacará la lola de calor. Las precipitaciones comenzarán durante la madrugada y se extenderán hasta la noche del jueves, desplazándose progresivamente hacia el noreste.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:

Lunes 2 : mínima de 23°C y máxima de 34°C, con cielo parcialmente nublado.

Martes 3 : mínima de 24°C y máxima de 36°C, con el cielo mayormente nublado.

Miércoles 4 : mínima de 24°C y máxima de 33°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 5 : mínima de 25°C y máxima de 33°C, con chaparrones durante todo el día.

Viernes 6: mínima de 21°C y máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado.