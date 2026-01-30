El verano en Buenos Aires parece dar un respiro inesperado. Tras días de calor intenso con máximas que superan los 30 y 35 °C, una tormenta de verano traerá un descenso drástico de la temperatura de hasta 17 °C en pocas horas, obligando a los porteños a sacar nuevamente el abrigo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este cambio marcado llegará en los primeros días de febrero de 2026, marcando un alivio térmico que muchos sentirán como un anticipo de otoño en pleno verano.

¿Cuándo llega el frío a Buenos Aires?

El alivio no es inmediato, pero se acerca rápido. Los días más calurosos se esperan para el martes 3 y miércoles 4 de febrero, con máximas de 35 °C que mantendrán la sensación agobiante. Sin embargo, a partir del jueves 5 de febrero, un frente frío asociado a una tormenta de verano provocará el cambio radical:

Miércoles 4 de febrero: máxima alrededor de 35 °C (pico de calor).

Jueves 5 de febrero: máxima de 31 °C, pero la sensación térmica comienza a caer hacia la noche.

Viernes 6 de febrero: día clave del descenso. Mínima de 18 °C, amanecer soleado pero fresco, y máxima que no superaría los 28 °C.

Baja 17 °C la temperatura en Buenos Aires

Esta diferencia térmica de 17 grados en apenas 48 horas (de máximas de 35 °C a mínimas de 18 °C) es lo que hará que el abrigo vuelva a ser necesario en Buenos Aires.

La tormenta iniciará sus efectos más notorios desde el jueves 1 de febrero con lluvias a partir de las 06:00 horas, pero el impacto fuerte en la temperatura se sentirá entre el miércoles y el viernes.

¿Cómo estará el clima para los últimos días de febrero?

Este viernes 30 sigue el calor en Buenos Aires con máximas de 30 °C en el Área Metropolitana y con un 40% de posibilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde.

Por su parte, el sábado 31 no se esperan precipitaciones en ninguna parte de la provincia, pero se espera un aumento del calor de hasta 35 °C y mínimas de 21 °C, a excepción del AMBA, en donde la temperatura no pasará de los 30 °C.

El comienzo de febrero tendrá nuevamente tormentas para la zona sur bonaerense, más precisamente para Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Coronel Pringles y Sierra de la Ventana.