El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras con fuerte actividad eléctrica que traerán tormentas fuertes. Se esperan lluvias intensas con hasta 13 milímetros acumulados, además de vientos inestables.

Llega una intensa tormenta por más de 72 horas

El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal a la provincia de Tucumán. La tormenta llegará este miércoles 28, con vientos del sector norte y abundante caída de agua, que podría alcanzar los 13 milímetros acumulados. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que rondarán los 32°C.

Según el pronóstico oficial, las malas condiciones climáticas se mantendrán hasta la mañana del jueves 29. Aunque habrá una breve mejora, por la tarde se espera el regreso de nuevas tormentas que se extenderán hasta el domingo . Recién la próxima semana se prevé un cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas máximas cercanas a los 31°C.

Las zonas afectadas

Según el mapa del pronóstico del SMN, las localidades con mayor impacto del temporal serán:

Tafí Viejo

San Miguel de Tucumán

Concepción

Aguilares

Servicio Meteorológico Nacional

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El organismo dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:

Miércoles 28 : mínima de 21°C y máxima de 30°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 29 : mínima de 23°C y máxima de 30°C, con cielo parcialmente nublado.

Viernes 30 : mínima de 23°C y máxima de 30°C, con cielo mayormente nublado.

Sábado 31 : mínima de 22°C y máxima de 31°C, con el cielo mayormente nublado.

Domingo 1: mínima de 22°C y máxima de 30°C, con el cielo mayormente nublado.