El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una tormenta fuerte que provocará lluvias intensas, con acumulados que podrían alcanzar los 25 milímetros. El fenómeno impactará principalmente en la provincia de Misiones, aunque también se extenderá a zonas cercanas. El organismo meteorológico emitió una alerta por el avance de un frente de nubes densas, acompañado por intensa actividad eléctrica, que afectará en un principio el sur y luego se extenderá hacia el norte de la provincia de Misiones. La inestabilidad climática comenzó durante el fin de semana pasado, con lluvias y tormentas aisladas. Sin embargo, a comienzos de esta semana el fenómeno se intensificó, con precipitaciones persistentes que dejaron acumulados de hasta 25 milímetros en distintos puntos de la provincia. Según el pronóstico, el mal tiempo se mantendrá hasta la tarde del jueves 16. Si bien se espera un fin de semana con condiciones más estables, cielo despejado y temperaturas agradables, las lluvias volverán a presentarse el lunes de la próxima semana, con precipitaciones durante toda la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que anticipa el siguiente panorama: