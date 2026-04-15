Buenos Aires arrancó el miércoles con fuertes tormentas en una mañana nublada y fresca. Si bien las lluvias aflojaron, habrá chaparrones a lo largo del día con temperaturas mínimas de 18°. El clima se mantendrá inestable y desde el Servicio Meteorológico Nacional ya advirtieron cuando volverán las precipitaciones. El SMN informó que el temporal se extenderá durante todo el miércoles para acumular un total de 23 milímetros de agua con temperaturas oscilantes entres los 22° y 19°. Si bien se espera que a la noche se calmen las lluvias, regresarán durante la madrugada del jueves para prolongarse hasta la tarde. Tras la tormenta se espera una sensación térmica mínima de 19° con cielo parcialmente despejado. El fin de los chubascos dará paso a un viernes y fin de semana cómodo con temperaturas de entre 15° y 25° con cielo despejado. Las provincias ubicadas en el centro del país están bajo alerta amarilla por un temporal que golpeará por varios días seguidos. En el caso de Córdoba, las lluvias aparecerán el viernes. Tras un sábado despejado, se vendrán tres días seguidos de lluvias y vientos. El pronóstico para la provincia de San Luis indica que la tormenta llegará durante el viernes para prolongarse durante todo el fin de semana y lunes. Se espera fuerte actividad eléctrica, vientos de hasta 60 kilómetros por hora y una temperatura mínima de 11°. En La Pampa golpeará la parte más hostil de las lluvias con cinco días seguidos de mal clima, desde el viernes hasta el martes. El SMN da una lista de consejos a seguir para resguardarse durante los temporales: