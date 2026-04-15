Un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo en abril, luego del descanso por Semana Santa. Dos localidades bonaerenses tendrán tres jornadas consecutivas no laborables a causa de los aniversarios fundacionales. Los habitantes de Tornquist y Erize se beneficiarán con este feriado, ya que se declaró día no laborable a nivel local en el marco de sus celebraciones aniversario. Es así que estas comunidades contarán con un descanso extendido y además podrán disfrutar de distintas actividades conmemorativas. La medida fue establecida por los municipios de cada localidad por conmemorarse el 143° aniversario de Tornquist y el 127° aniversario de Erize, localidad perteneciente al partido de Puán. Se prevén festejos abiertos a la comunidad para celebrar la historia y las tradiciones locales de ambos lugares. En el marco del aniversario fundacional de Erize, el Municipio confirmó la realización de una peña que incluirá música en vivo, danzas tradicionales y la participación de artistas y agrupaciones locales. El feriado estará dirigido principalmente a los trabajadores de la administración pública, mientras que en el sector privado la jornada podrá considerarse no laborable según la decisión del empleador. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: