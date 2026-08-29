El domingo 30 de agosto estará marcado por un escenario de inestabilidad generalizada en Misiones, con lluvias y tormentas que podrían extenderse durante buena parte de la jornada.

El pronóstico anticipa acumulados de hasta 90 milímetros, además de la posibilidad de granizo y períodos de intensa actividad.

La situación estará asociada a la presencia de un frente estacionario sobre la región, que favorecerá la continuidad de las precipitaciones y podría generar algunos períodos de mejora temporaria.

Domingo 30: dónde y cuánto lloverá en Misiones

Durante el domingo 30 de agosto, las precipitaciones alcanzarán a toda la provincia , con lluvias y tormentas de distinta intensidad . Los registros podrían ubicarse entre 10 y 90 milímetros, aunque los acumulados más importantes serían puntuales.

El cielo se mantendrá mayormente cubierto y las condiciones podrían desmejorar nuevamente después de algunas pausas. Además, continuará vigente la posibilidad de episodios aislados de granizo.

El pronóstico para el domingo 30 de agosto anticipa lluvias, tormentas, granizo y hasta 90 mm de acumulado en Misiones, además de nieblas y un marcado descenso térmico.

Tormentas y granizo: qué se espera durante la jornada

La inestabilidad podría mantenerse durante gran parte del domingo debido a la permanencia del frente sobre la zona. Por este motivo, se esperan lluvias y tormentas a lo largo de buena parte del día, con momentos de mayor intensidad.

Aunque algunas áreas podrían registrar mejoras temporarias, el panorama general seguirá siendo inestable. La posibilidad de tormentas se suma al riesgo de granizo, por lo que las condiciones meteorológicas podrían variar rápidamente.

El domingo terminará con un fuerte descenso de temperatura

Hacia el cierre del domingo también se producirá un cambio en las condiciones térmicas. El avance del frente frío provocará un descenso de las temperaturas, acompañado por una rotación del viento hacia el sector sur.

Para esa jornada se prevé una máxima de hasta 28 °C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima podría llegar a 15 °C en Leandro N. Alem. También existe una alta probabilidad de nieblas y neblinas, que podrían reducir la visibilidad en distintos sectores.