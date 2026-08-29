Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en septiembre.

El incremento será del 2,1% y estará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en julio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De este modo, el haber mínimo jubilatorio pasará de $419.775,93 a $428.591,22 el próximo mes.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en septiembre 2026?

El aumento previsto para septiembre será del 2,1%, de acuerdo con la variación del IPC de julio de 2026 publicada por el INDEC.

La actualización de las jubilaciones y pensiones de ANSES se realiza todos los meses tomando como referencia la evolución de la inflación medida por el IPC nacional. Este esquema de movilidad previsional comenzó a aplicarse a partir del Decreto 274/24, que modificó la fórmula utilizada para calcular los incrementos de las prestaciones.

Con el incremento de septiembre, la jubilación mínima quedará en $428.591,22. El cálculo surge de aplicar el 2,1% de aumento al haber mínimo vigente durante agosto.

Además, con un bono de $70.000 quienes cobran exactamente la mínima llegan a $498.591,22 durante septiembre.

El incremento de septiembre alcanzará también a otras prestaciones previsionales que se encuentran bajo el esquema de movilidad, por lo que no estará destinado únicamente a quienes perciben el haber mínimo.

Quienes cobran una jubilación por encima de ese monto recibirán el mismo porcentaje de aumento, aunque la suma final que cobrarán dependerá del valor de su prestación actual.

Jubilados de ANSES cobrarán con aumento en septiembre de 2026 y algunos beneficiarios también recibirán un bono de $70.000. Shutterstock

Cuándo cobrarían los jubilados en septiembre según la terminación del DNI

El calendario de pagos de ANSES se organiza de manera escalonada para evitar que todos los beneficiarios cobren el mismo día. La distribución se realiza teniendo en cuenta la terminación del DNI y el monto de la prestación.

Para septiembre, el cronograma previsto comienza el martes 8 de septiembre para los jubilados que perciben el haber mínimo. Luego, las fechas avanzan progresivamente hasta completar las terminaciones del 0 al 9.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo