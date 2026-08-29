La famosa "casa verde" que resistió a la riada en Nepal. Foto: captura de video.

Las autoridades de Nepal elevaron a 675 la cifra de cuerpos recuperados este sábado, mientras China reportó 7 fallecidos adicionales, con lo que el total combinado entre Nepal y el Tíbet asciende a 682 muertos. El número de personas con paradero desconocido se mantiene en casi 3000 en ambos lados de la frontera.

Nepal y China continúan las labores de rescate para intentar encontrar con vida a quienes estén todavía atrapados por la subida del nivel del río, y ya comenzaron también a enterrar a los cuerpos sin identificar, según datos de la agencia EFE.

El desastre se originó el miércoles en la cuenca del río Bhote Koshi, a partir del desborde de ríos y un colapso glaciar en la frontera entre Nepal y el Tíbet, que desató una corriente violenta de agua, lodo y escombros sobre varias localidades, entre ellas el distrito de Nuwakot.

La casa que resistió y se volvió viral

En medio de ese escenario, una vivienda de dos pisos pintada de verde menta —ya conocida en redes como la “casa verde”— quedó como la única estructura en pie de toda la zona. Las imágenes de la construcción, con sus ocupantes refugiados en el balcón mientras el agua arrasaba con todo a su alrededor, se difundieron rápidamente.

Al menos tres integrantes de una misma familia se mantuvieron durante horas en el balcón del segundo piso para protegerse de la corriente, que cargaba rocas y restos de otras edificaciones. Así resistieron hasta que el agua perdió fuerza y fueron rescatados con vida por los equipos de emergencia.

A diferencia de las viviendas vecinas, completamente arrasadas por el alud, la “casa verde” se mantuvo firme durante todo el episodio.

El debate que generó en las redes

La viralización del video abrió una discusión entre los usuarios: un sector sostuvo que la resistencia se debió a una cimentación sólida y una ingeniería estructural superior, mientras que otro grupo consideró que, dada la magnitud del desastre, la supervivencia fue producto del azar antes que de una resistencia técnica real.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial ni un informe técnico concluyente que determine por qué esta construcción soportó el embate cuando el resto de las viviendas de la zona fue destruido.