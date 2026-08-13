Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que Colombia tendrá un incremento progresivo de las lluvias durante el cierre de esta semana, especialmente en el occidente y noroccidente del territorio. Las precipitaciones serán más intensas y extensas entre el jueves 13 y el viernes 14 de agosto.

Para este jueves se prevén lluvias entre moderadas y fuertes en varias zonas del país, con los mayores acumulados en el noroccidente. El ingreso de la Onda Tropical No. 36 favorecerá además el aumento de la nubosidad, principalmente en el norte y oriente de Colombia.

Las zonas donde se esperan las lluvias más intensas

Durante este jueves, las precipitaciones más importantes se concentrarán en Chocó, Antioquia y sectores del norte de la región Andina. También se esperan lluvias en el sur de Córdoba y áreas cercanas al golfo de Urabá.

En la Amazonía y la Orinoquía se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas, aunque podrían registrarse núcleos localmente fuertes hacia el oriente. En el centro y sur de la región Andina predominarán precipitaciones de menor intensidad.

Los mayores acumulados de la semana se concentrarán en la región Pacífica y en sectores del occidente y norte de la región Andina. El viernes 14 de agosto continuará el tiempo lluvioso y será la jornada con mayor extensión e intensidad de las precipitaciones sobre el occidente del país.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves. Shutterstock

La Onda Tropical No. 36 provocará un aumento de la nubosidad

El incremento de las lluvias estará relacionado con el tránsito de las Ondas Tropicales No. 34 y No. 36. Mientras la primera favoreció las precipitaciones durante el comienzo de la semana, la segunda ingresará entre el jueves y el viernes.

Este sistema atmosférico favorecerá el aumento de la nubosidad y las precipitaciones en el norte y oriente del territorio nacional, con especial incidencia en el occidente durante el cierre de la semana.

En Bogotá, se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras durante la noche y la madrugada. Las temperaturas estarán entre los 8 °C y 21 °C.

También se esperan bajas temperaturas en varias zonas

Además de las lluvias, el Ideam mantiene la alerta por descensos importantes de temperatura durante las madrugadas en sectores de la región Andina, especialmente en Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

Las condiciones de frío se suman al escenario de lluvias y nubosidad que marcará el cierre de la semana, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas oficiales.

Cómo protegerse de las descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: