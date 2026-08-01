Agosto recién comienza y ya aparece en el calendario una de las fechas que todos los años genera expectativa por la posible llega de la popular tormenta de Santa Rosa.

La tradición popular sostiene que durante un período cercano a la celebración de Santa Rosa de Lima puede registrarse un fuerte cambio en las condiciones del tiempo, con lluvias, tormentas y actividad eléctrica.

Cuándo podría darse la tormenta de Santa Rosa

Históricamente, la tormenta puede aparecer alrededor de la fecha asociada a Santa Rosa de Lima, aunque el período considerado puede variar considerablemente.

La tormenta de Santa Rosa suele darse a fines de agosto.

Asimismo, este fenómeno suele concentrarse especialmente durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, cuando comienzan a aparecer cambios propios de la proximidad de la primavera.

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional explica que durante mediados y finales de agosto comienzan a producirse modificaciones en la circulación atmosférica que pueden favorecer la llegada de aire más cálido y húmedo , dos ingredientes que contribuyen al desarrollo de tormentas.

La proximidad de la primavera genera, además, un escenario de transición en el que pueden combinarse distintas masas de aire y aumentar el porcentaje humedad, lo que ayuda a explicar por qué durante esta época del año pueden registrarse episodios de inestabilidad.

Por qué se llama tormenta de Santa Rosa

El origen de esta tradición está relacionado con una leyenda sobre Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, quien es considerada patrona de Lima y de América. Según el relato religioso, la mujer habría impedido el desembarco de una misión pirata que intentaba llegar a su ciudad natal.

La historia cuenta que Santa Rosa de Lima realizó numerosas plegarias en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima y que, como consecuencia de sus oraciones, se desencadenó una fuerte tormenta que habría impedido el avance de los piratas.

A partir de ese acontecimiento, su figura quedó vinculada con los temporales que suelen producirse durante el período de transición entre agosto y septiembre, dando origen a una tradición que se extendió por distintos países de la región.