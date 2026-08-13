Se aproxima la lluvia del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 70 km/h

El pronóstico meteorológico para este 13 de agosto de 2026 anticipa una jornada de contrastes en México. Mientras el monzón mexicano y la onda tropical número 26 favorecerán lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas y rachas intensas de viento en diversas regiones, una persistente onda de calor mantendrá temperaturas extremas en estados del norte del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más relevantes se concentrarán en Durango, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, aunque también se prevén lluvias fuertes en gran parte del occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional. Además, existe riesgo de granizo, inundaciones, encharcamientos y deslaves en zonas vulnerables.

Se acerca la lluvia del siglo: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 70 km/h SMN México

¿Cómo estará el clima este jueves 13 de agosto?

La combinación del monzón mexicano con divergencia en altura favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa, mientras que otros sistemas atmosféricos mantendrán condiciones inestables en el occidente y sur del país.

Las precipitaciones más intensas podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas e inundaciones urbanas . Además, las tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Vientos y fenómenos secundarios

Las rachas de viento también serán protagonistas durante la jornada:

De 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De 40 a 60 km/h en Baja California, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, el mar de fondo generará oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas.

Se acerca la lluvia del siglo: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Fuente: Shutterstock.

¿Cuáles serán los estados afectados por las tormentas este jueves?

De acuerdo a la previsión del SMN, los eventos meteorológicos llegarán con diferente intensidad a estos estados mexicanos:

Nivel alto de incidencia

Durango.

Sinaloa.

Jalisco.

Guerrero.

Oaxaca.

Estos estados concentrarán los mayores acumulados de lluvia y el riesgo más elevado de tormentas severas, inundaciones y deslaves.

Nivel moderado de incidencia

Baja California Sur.

Sonora.

Chihuahua.

Nayarit.

Colima.

Michoacán.

Veracruz.

Chiapas.

Tabasco.

Ciudad de México.

Estado de México.

Puebla.

Hidalgo.

Querétaro.

Morelos.

Tlaxcala.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Presentarán lluvias fuertes y tormentas dispersas durante gran parte de la jornada.

Zonas sin afectación significativa

Las condiciones más estables se prevén en:

Baja California, con lluvias aisladas de baja intensidad.

Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde predominarán chubascos aislados o intervalos de lluvia menos intensos.

Onda de calor persistente: temperaturas de hasta 45 °C en el norte de México

Mientras las tormentas dominan amplias regiones del país, el ambiente continuará muy caluroso en el norte debido a un anticiclón en niveles medios de la atmósfera. Las temperaturas máximas más elevadas oscilarán entre 40 y 45 °C en:

Baja California (noreste).

Baja California Sur (centro).

Sonora (sur).

Sinaloa (norte).

Chihuahua (este).

Coahuila (norte).

Nuevo León (este).

Tamaulipas (oeste).

En contraste, durante la madrugada se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.