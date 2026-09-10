En esta noticia
- Se viene un diluvio histórico el viernes 11 de septiembre
- Qué localidades se verán afectadas por las tormentas este viernes 11 de septiembre
- ¿Qué significa la alerta amarilla por tormentas, según SMN?
- Cómo Recomendaciones oficiales del SMN ante una alerta amarilla por tormentas
- Cómo estará el tiempoen Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para el norte y centro del país vigente durante la jornada de este viernes 11 de septiembre.
El aviso se suma a un cuadro de inestabilidad que también afecta a otros sectores de la Argentina.
Se viene un diluvio histórico el viernes 11 de septiembre
Según el último informe del SMN, se presentará un alerta amarilla por tormentas el próximo viernes:
- Córdoba.
- San Luis.
- La Rioja.
- Catamarca.
- Santiago del Estero.
Qué localidades se verán afectadas por las tormentas este viernes 11 de septiembre
Córdoba
Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto.
San Luis
Brand Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera -Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín - Zona baja de Chacabuco - Zona baja de Junín - Zona baja de Libertador General San Martín.
La Rioja
Chamical - General Belgrano - General Ocampo -General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza
Santiago del Estero
Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica
Catamarca:
Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.
¿Qué significa la alerta amarilla por tormentas, según SMN?
Los fenómenos que suelen esperarse son:
- Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.
- Ráfagas fuertes de viento, que pueden superar los 60 km/h en algunas situaciones.
- Caída ocasional de granizo.
- Fuerte o frecuente actividad eléctrica (rayos).
- Acumulados de lluvia significativos, generalmente entre 20 y 50 mm, aunque localmente pueden superarse esos valores.
Cómo Recomendaciones oficiales del SMN ante una alerta amarilla por tormentas
- No saques la basura y retirá objetos que impidan que el agua escurra por desagües y bocas de tormenta.
- Evitá actividades al aire libre mientras dure el fenómeno.
- No te refugies debajo de árboles o postes de electricidad, ya que pueden caerse por el viento o atraer descargas eléctricas.
- Alejate de playas, ríos, lagunas y otros cuerpos de agua para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Asegurá objetos en balcones, terrazas o patios que puedan ser desplazados por las ráfagas.
- Si estás conduciendo, reducí la velocidad, mantené distancia de otros vehículos y encendé las luces bajas.
- Mantenete informado mediante los canales oficiales del SMN y de las autoridades locales.
- Si entra agua a tu vivienda, cortá el suministro eléctrico y desconectá los aparatos eléctricos.
Cómo estará el tiempoen Buenos Aires
En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:
- Jueves 10: máxima de 19°C, mínima 10°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
- Viernes 11: máxima de 20°C, mínima 11°C con cielo nublado durante todo el día.