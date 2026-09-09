Las condiciones climáticas que se esperan para este miércoles 9 de septiembre.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que este miércoles 9 de septiembre varias regiones de Colombia tendrán condiciones meteorológicas marcadas por lluvias, especialmente durante la tarde y la noche.

Se prevén precipitaciones en diferentes departamentos del país, mientras que en el mar Caribe colombiano continúa la alerta para la navegación menor por la intensidad de los vientos y la altura del oleaje. Además, persisten alertas hidrológicas y por deslizamientos de tierra e incendios de la cobertura vegetal.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

A partir del mediodía y durante la noche se esperan lluvias en el sur de Bolívar y Sucre, así como en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

También se pronostican precipitaciones en el oriente de Arauca, Casanare y Vichada, el centro-oriente del Meta, además de Guainía, Caquetá y Putumayo.

De manera puntual, podrían registrarse lloviznas en el sur de La Guajira, centro-sur del Huila, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Por otra parte, la onda tropical 46 y, posteriormente, la 47 transitarán durante la semana. Esta última favorecerá un incremento de las lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes, que podrían afectar sectores del norte del país.

Las condiciones climáticas que se esperan para este miércoles 9 de septiembre. EFE

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En el resto del territorio nacional predominará el tiempo seco durante este miércoles. Sin embargo, el panorama cambiará hacia el final de la semana, cuando aumentará la probabilidad de lluvias con acumulados entre medios y altos en gran parte del país.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén precipitaciones durante la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas elevadas en amplios sectores del oriente y centro de la región Caribe, el litoral Pacífico y las zonas media y baja del valle del río Magdalena. En contraste, podrían presentarse descensos de temperatura en Boyacá, Cundinamarca y el occidente del Tolima.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

Ante las condiciones meteorológicas previstas, se recomienda mantener un monitoreo permanente del estado del tiempo y prestar especial atención en las zonas donde existan alertas por lluvias, crecientes o movimientos en masa.

En materia hidrológica, se han registrado incrementos significativos en la cuenca alta del río San Juan y sus afluentes, especialmente en los ríos Tamaná y Cajón. Además, las lluvias en el Pacífico vallecaucano y caucano generaron alertas rojas en los ríos Naya-Yurumangüí y San Juan de Micay.

También se destacan crecientes en el río Atrato y sus afluentes en la región Caribe, y en los ríos Pauto y Ariari en la Orinoquía. A su vez, persisten niveles bajos en las cuencas alta y media de los ríos Cauca y Magdalena.

Las alertas rojas por incendios de la cobertura vegetal se concentran en Tolima, mientras que se recomienda mantener seguimiento en Nariño, Huila y Cauca. También se debe prestar atención a las zonas con amenaza alta y moderada de deslizamientos, principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Meta, Boyacá y la cordillera Oriental.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente por el incremento de las lluvias asociado con el tránsito de las ondas tropicales, se recomienda:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

En el mar Caribe, tener en cuenta la alerta para la navegación menor, debido a vientos de entre 20 y 30 nudos (37 y 56 km/h) y oleaje de entre 2 y 3 metros.