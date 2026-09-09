Se viene el diluvio del año con 72 horas de lluvias intensas este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre: granizo y vientos de 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizo en el noroeste, occidente, centro y sur de México durante las próximas 48 horas. La combinación del monzón mexicano, las ondas tropicales 37 y 38, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica causará fuertes precipitaciones, incrementando el riesgo de desbordamientos de ríos, deslaves e inundaciones urbanas y rurales.

A la par del mal tiempo, el norte del país mantendrá una onda de calor con ambiente caluroso a muy caluroso en estados como Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Se viene el diluvio del año con 72 horas de lluvias intensas este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre: granizo y vientos de 70 km/h. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué habrá lluvias este miércoles y jueves?

El panorama del clima en México estará dominado por el monzón mexicano posicionado en el noroeste, el cual interactúa con divergencia en niveles altos de la atmósfera. Esta combinación es la responsable directa de las lluvias puntuales intensas previstas para estados como Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Por otro lado, el desplazamiento de la onda tropical núm. 37 sobre el sur y occidente del país, en conjunto con canales de baja presión en el interior de México y el posterior arribo de la onda tropical núm. 38 por la península de Yucatán, reforzará las ráfagas de viento, las descargas eléctricas y la formación de núcleos tormentosos con posible caída de granizo en los estados del centro y occidente.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad este miércoles y jueves?

De acuerdo con el pronóstico del clima emitido por el SMN, las precipitaciones de mayor severidad se concentrarán en la franja del Pacífico y el noroeste durante este miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Miércoles 09: Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte y este).

Jueves 10: Sonora (centro) y Sinaloa (norte y centro).

Viernes 11: Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora: Norte, centro y este.

Durango: Oeste, noroeste y sur.

Sinaloa: Norte y centro.

Nayarit: Norte y este.

Zacatecas: Oeste, centro y sur.

Jalisco: Norte, oeste y centro.

Colima: Zonas generales.

Tamaulipas: Sur y suroeste.

Otros estados afectados con lluvias fuertes: Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Pronóstico de lluvias para las próximas 48 horas

El comportamiento de las precipitaciones mantendrá en alerta a más de la mitad del territorio nacional debido al riesgo latente de encharcamientos severos.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California y Baja California Sur.

Chihuahua (oeste y suroeste).

Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Estado de México (suroeste y oeste).

Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos menores (5 a 25 mm):

Ciudad de México.

Tlaxcala, Morelos y Guanajuato.

Las autoridades señalan que las precipitaciones mencionadas pueden estar acompañadas de tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento capaces de derribar árboles, anuncios publicitarios y cableado eléctrico.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un comportamiento inestable pero moderado en comparación con las costas del Pacífico.

En la Ciudad de México, se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) intermitentes a lo largo de los próximos tres días, acompañados de posible actividad eléctrica por la tarde. Las temperaturas se mantendrán templadas, aunque durante las madrugadas se registrará un descenso térmico notable.

En el Estado de México, las precipitaciones serán más significativas en la región suroeste y oeste, alcanzando el rango de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm). Además, en las zonas serranas mexiquenses se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante las madrugadas del jueves y viernes.

SMN

Vientos fuertes y posible caída de granizo

El desarrollo de tormentas vendrá acompañado de una importante circulación eoloatmosférica y oleaje elevado en las costas mexicanas.

Rachas de viento por categoría:

Rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Condiciones en zonas costeras:

Mar de fondo y oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costa occidental de Baja California, así como en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: Exclusivo en costas de Oaxaca y Chiapas durante el jueves.

Asimismo, se mantiene la advertencia por probable caída de granizo en entidades del occidente y centro de México debido a las celdas de tormenta de rápido desarrollo.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Pese a la intensidad de las lluvias, el ambiente caluroso a muy caluroso continuará dominando el norte de México, donde la onda de calor mantendrá valores extremos.

Rango de temperaturas máximas:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro y Estado de México (suroeste).

Rango de temperaturas mínimas (madrugadas):

De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población extremar precauciones, evitar cruzar cauces de ríos crecidos, mantenerse informados mediante los avisos oficiales del SMN y atender las indicaciones locales para prevenir accidentes ante el mal clima en México.