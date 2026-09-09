Un albañil enseña cómo reparar una grieta en la pared con una técnica fácil sin picar el revoque.

Un albañil (El Manual del Constructor en YouTube) explicó cómo reparar una grieta en la pared sin necesidad de picar todo el revoque, una técnica pensada para fisuras superficiales o de bajo movimiento .

El truco combina un sellado flexible con un refuerzo de malla, y miles de personas ya lo probaron en sus casas antes de llamar a un profesional.

Antes de arrancar, conviene mirar si la grieta se repite del otro lado de la pared. Si eso pasa, no alcanza con un arreglo casero.

Por qué conviene esta técnica antes de picar la pared

Picar el revoque genera polvo, escombro y una reparación más cara. Por eso, cuando la grieta es fina y no compromete la estructura, alcanza con abrirla apenas y sellarla con los materiales correctos.

Los especialistas en construcción coinciden en un punto clave: si se tapa la grieta sin preparar bien la superficie, vuelve a aparecer a los pocos meses, muchas veces justo en el mismo lugar.

Un albañil enseña cómo reparar una grieta en la pared con una técnica fácil sin picar el revoque. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Esto pasa porque una masilla común, sin refuerzo, no acompaña el movimiento natural de la pared y termina rajándose otra vez.

Paso a paso para tapar la grieta sin romper nada

Abrir levemente la grieta con una espátula, sin picar el revoque completo

Limpiar el polvo suelto con un pincel o un paño seco

Aplicar una masilla flexible o elastomérica dentro de la abertura

Colocar una tira de malla de fibra de vidrio sobre la línea de la grieta

Cubrir con una capa fina de enduido hasta emparejar la superficie

Lijar suavemente una vez seco y pintar como el resto de la pared

La malla de fibra de vidrio cumple un rol central: absorbe los pequeños movimientos de la pared y evita que la fisura se vuelva a marcar debajo de la pintura. Además, no se oxida ni se deteriora con el tiempo, algo que sí ocurre con otros refuerzos metálicos.

Si la grieta reaparece siempre en el mismo lugar después de una reparación tradicional, suele tratarse de una fisura dinámica, y necesita sí o sí el refuerzo con malla, no alcanza con masilla sola.

Conviene además revisar que no haya humedad en la zona, porque el agua arruina cualquier reparación por más prolija que sea.

Esta técnica sirve para grietas finas y estables, no para las que atraviesan toda la pared, siguen creciendo o comprometen algún elemento estructural de la vivienda.