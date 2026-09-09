Se viene el diluvio del año el miércoles 9: fuertes lluvias, posible caída de granizo y ráfagas de viento en el sur del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para la zona cordillerana de Chubut, vigente durante la jornada de este miércoles 9 de septiembre.

El aviso se suma a un cuadro de inestabilidad que también afecta a otros sectores de la Patagonia.

Qué zonas de Chubut están bajo alerta

De acuerdo con el organismo, las áreas alcanzadas por la alerta amarilla en Chubut son:

Cordillera de Cushamen

Cordillera de Futaleufú

Cordillera de Languiñeo

Cordillera de Tehuelches

En estas zonas se esperan lluvias persistentes de intensidad variable durante la tarde, con acumulados estimados de entre 20 y 40 milímetros , aunque el SMN no descarta que ese valor sea superado de manera puntual en algunos sectores.

Se viene el diluvio del año el miércoles 9 de septiembre: fuertes lluvias, posible caída de granizo y ráfagas de viento en Chubut. Foco Uy

En los puntos de mayor altura, donde las temperaturas son más bajas, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve o de una mezcla de lluvia y nieve, lo que podría generar dificultades puntuales para circular por rutas y caminos de montaña.

Cómo sigue el pronóstico en la región

El sistema de inestabilidad que afecta a la cordillera chubutense forma parte de un frente más amplio que también impacta sobre otras provincias del sur y del centro del país durante esta semana. Según el organismo, las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual hacia el jueves, aunque todavía no hay una fecha de finalización confirmada para el aviso vigente en Chubut.

Desde el SMN recomendaron:

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo

Extremar las precauciones al circular por rutas de zonas cordilleranas

Evitar traslados innecesarios hacia sectores de montaña mientras dure el alerta

Consultar el estado de las rutas antes de salir de viaje

En este contexto, la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut recordó que el nivel amarillo implica fenómenos con capacidad de generar algún daño y de interrumpir momentáneamente actividades cotidianas en las zonas alcanzadas.

Un frente que afecta a varias provincias del país

El mismo sistema de inestabilidad que golpea a la cordillera de Chubut forma parte de un frente más extenso que, según el SMN, también impacta este miércoles sobre otras regiones del país, con foco en el noreste argentino, donde se esperan tormentas de variada intensidad.

Para quienes tengan previsto trasladarse por rutas cordilleranas durante los próximos días, la recomendación es consultar el estado de los caminos antes de salir y prestar atención a las actualizaciones que emita el organismo, ya que el nivel de alerta puede modificarse según la evolución del sistema.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de las siguiente manera: