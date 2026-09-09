Se viene el diluvio del año con 72 horas de lluvias intensas este miércoles 9.

La Ciudad de México pasará la noche del 9 de septiembre debido a fuertes lluvias, actividad eléctrica y posibles desastres, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Las condiciones podrían generar encharcamientos e inundaciones, además de riesgos por la caída de rayos y árboles en zonas que ocurren las tormentas.

Entre las alcaldías donde se observan lluvias débiles y lloviznas se encuentran Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan , principalmente en zonas altas. Sin embargo, el pronóstico contempla precipitaciones en prácticamente toda la capital durante la madrugada y la noche, por lo que la población deberá tomar precauciones extremas, especialmente durante los períodos de alta actividad eléctrica.

Se viene el diluvio del año el miércoles 9 de septiembre: fuertes lluvias, posible caída de granizo y ráfagas de viento en Chubut. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Qué tiempo hará en la Ciudad de México después de las 3 de la tarde?

Después del mediodía, el ambiente será cálido , pero las condiciones cambiarán al anochecer. El SGIRPC pronostica que a las 3 de la tarde la temperatura máxima alcanzará los 24 °C , mientras que el cielo pasará de estar parcialmente nublado a nublado.

Durante la noche, se esperan fuertes lluvias que afectarán a numerosos fogones, estufas, tomas de corriente y posibles desagües de granito . Además, el viento soplará del norte, con velocidades de entre 10 y 25 km/h y hasta 45 km/h .

El pronóstico también indica que las lluvias podrían prolongarse durante la noche. En las zonas donde se registren las precipitaciones más intensas, podrían producirse encharcamientos, inundaciones, crecidas repentinas, caída de ramas y árboles , además de afectar la circulación.

Por lo tanto, durante las tormentas se recomienda evitar cruzar calles con corrientes de agua, mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan ceder, y no permanecer en espacios abiertos cuando se registren descargas eléctricas.

Lluvias en CDMX IA Gemini / Canva

Las fuertes lluvias también afectarán a otros estados mexicanos.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 9 de septiembre mantiene importantes condiciones de lluvia en distintas regiones del país. La mayor acumulación corresponde a Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero , donde se pronostican intensas inundaciones de 75 a 150 milímetros , principalmente en ciertas zonas de estos estados.

También esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm , en Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche .

Lluvias muy fuertes Conagua

Además, se esperan fuertes lluvias de 25 a 50 mm en las zonas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo .

Finalmente, existen intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México .

Las autoridades advierten que las fuertes precipitaciones pueden ir acompañadas de descargas eléctricas, granizo y marejadas ciclónicas , por lo que los efectos pueden extenderse más allá de la altura de la lluvia acumulada y causar inundaciones, nevadas, aumento de los niveles de nieve de ríos y arroyos, así como caída de árboles.