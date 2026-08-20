Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un escenario de tiempo muy inestable para este miércoles 19 de agosto en gran parte del norte de Argentina.

Según el informe oficial, se esperan lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas de viento que podrían generar complicaciones en distintas provincias bajo alerta amarilla.

Los fenómenos más significativos afectarán sectores del norte como Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y también áreas del sur como es el caso de Chubut, donde las precipitaciones podrían registrarse con variada intensidad durante la jornada.

Cómo estará el clima en las provincias bajo alerta, según el Servicio Meteorológico Nacional

El clima en varias provincias de Argentina estará marcado por abundante humedad e inestabilidad atmosférica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta amarilla por lluvias en:

Chaco.

Corrientes.

Entre Ríos.

Santa Fe.

Chubut.

Los fenómenos más significativos afectarán sectores del norte como Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y también áreas del sur como es el caso de Chubut, donde las precipitaciones podrían registrarse con variada intensidad durante la jornada.

Las precipitaciones podrían presentarse de forma persistente, con acumulados significativos en cortos períodos de tiempo. Además, algunas áreas no descartan mejoras temporarias seguidas de nuevos episodios de lluvia.

En Misiones , la situación será diferente ya que el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas. Estos eventos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en forma localizada.

La combinación de lluvias y tormentas podría generar anegamientos temporarios, reducción de visibilidad en rutas y complicaciones para actividades al aire libre. Por ese motivo, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Recomendaciones del SMN ante alertas por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Ante alertas por lluvias

Evitar actividades al aire libre.

No circular por calles inundadas o anegadas.

Mantener limpios desagües y canaletas.

Preparar una mochila de emergencia con documentación y elementos esenciales.

Seguir la información oficial emitida por organismos de emergencia.

Ante alertas por tormentas

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

Desconectar artefactos eléctricos si existe riesgo de descargas.

Evitar permanecer en espacios abiertos durante la actividad eléctrica.

Mantenerse alejado de ríos, lagunas y zonas inundables.

Consultar periódicamente los avisos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué significa una alerta amarilla del SMN?

Una alerta amarilla indica la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños leves o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Aunque no representan un riesgo extremo para la mayoría de la población, sí pueden afectar la circulación, los servicios y determinadas actividades al aire libre.

Ante este panorama, quienes residan o viajen por las provincias afectadas deberán prestar especial atención a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, que continuará monitoreando la evolución de las lluvias y tormentas previstas para este miércoles en Argentina.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió el sol luego de varios días de inestabilidad climática y nubes. No obstante, las nubes volverán este jueves 20 de agosto.

Según el SMN, el clima continuará de la siguiente manera:

Miércoles 19: máxima 15°C, minima 6°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Jueves 20: máxima 17°C, minima 8°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Viernes 21: máxima 12°C, minima 7°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Si bien la Ciudad de Buenos Aires no figura entre las zonas con alertas vigentes mencionadas para esta jornada, el seguimiento de las actualizaciones meteorológicas continúa siendo clave debido a la dinámica cambiante de los sistemas de tormentas en el centro y norte del país.