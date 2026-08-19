Cambios en Migraciones: esta es la documentación que solicitan a los argentinos para salir del país. (Imagen ilustrativa)

Argentina establece una regla clara para los argentinos que poseen doble nacionalidad: no pueden salir del país únicamente con pasaporte extranjero.

Se trata del Decreto 366/2026 en el Ley de Migraciones N° 25.871 que obliga a todos los ciudadanos argentinos a acreditar su identidad como tales al momento de ingresar o egresar del territorio.

Esta medida alcanza tanto a los argentinos nativos como a aquellos que adquirieron otra ciudadanía y es aplicada por la Dirección Nacional de Migraciones.

Qué documentación es obligatoria para salir del país

Según la normativa, los ciudadanos argentinos deben presentar de manera obligatoria un documento nacional vigente al momento de viajar. Esto incluye:

DNI

Libreta Cívica o de Enrolamiento

Cédula de Identidad

Según la normativa, los ciudadanos argentinos deben presentar de manera obligatoria un documento nacional vigente al momento de viajar.

Incluso si el viajero utiliza un pasaporte extranjero -por ejemplo, de países con acuerdos de doble nacionalidad como Italia o España-, deberá acompañarlo con documentación argentina. La exigencia es considerada “indefectible” por las autoridades.

Por qué no alcanza solo con el pasaporte extranjero

La legislación argentina establece que la nacionalidad no se pierde al adquiri otra, es decir, una persona sigue siendo argentina para el Estado sin importar cuántas ciudadanías posea.

En resumen, el pasaporte extranjero no reemplaza al DNI ni a otros documentos nacionales. La regla central es que todos los argentinos deben ingresar y salir del país con documentación argentina, sin excepciones generales.