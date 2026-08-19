Por qué recomiendan poner una hoja de laurel en la zapatilla antes de salir de casa

En el ámbito de las soluciones hogareñas y los remedios naturales , la hoja de laurel ha trascendido su uso gastronómico tradicional para convertirse en un aliado versátil dentro del hogar.

Recientemente, el hábito de colocar una hoja de esta planta aromática en el interior de las zapatillas antes de salir a la calle ha ganado una enorme popularidad.

Esta práctica responde a una doble funcionalidad: por un lado, aprovecha las propiedades bactericidas y absorbentes de la planta para la higiene personal; por el otro, conecta con antiguos rituales simbólicos orientados a atraer prosperidad y renovar las energías durante la rutina diaria.

Beneficios prácticos y simbólicos de usar laurel en el calzado

La inclusión de esta hoja en la rutina diaria de vestir ofrece ventajas concretas que abarcan tanto el cuidado de los textiles como el bienestar personal .

Entre las principales razones para aplicar este truco se destacan:

Eliminación de malos olores: El laurel posee aceites esenciales con propiedades antisépticas y antifúngicas que ayudan a neutralizar la humedad y a combatir las bacterias causantes del mal olor dentro del calzado.

Aroma fresco y duradero: Su fragancia herbal actúa como un desodorante natural constante, evitando el uso de aerosoles químicos o talcos sintéticos que puedan dañar las plantillas.

Atracción de abundancia y protección: Desde el punto de vista del esoterismo y el Feng Shui, llevar laurel en los pies simboliza la apertura de caminos, la atracción de éxito en la jornada laboral y la protección contra las malas energías.

Por qué recomiendan poner una hoja de laurel en la zapatilla antes de salir de casa Imagen ilustrada con IA

Cómo aplicar el truco de manera correcta

Para aprovechar al máximo sus efectos sin generar incomodidad al caminar, se recomienda seleccionar una hoja de laurel seca pero entera, evitando que esté demasiado quebradiza.