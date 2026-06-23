Se viene una tormenta histórica de 48 horas con ráfagas de vientos de 60 km/h: se espera una noche de fuertes nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por fuertes nevadas que se extenderán durante al menos 48 horas, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría, al menos, hasta el miércoles, según los últimos informes oficiales.

El pronóstico anticipa un escenario complejo, con viento sostenido y nevadas persistentes. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.

Nevadas fuertes y ráfagas de viento durante un día

De acuerdo con la información difundida, parte de Santa Cruz quedará bajo un día prolongado de inestabilidad climática, en la zona de la Cordillera.

El clima en la zona cordillerana de Santa Cruz mantiene una alerta amarilla por nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz. Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta del SMN y recomendaciones para la zona santacruceña afectada

El SMN mantiene alertas meteorológicas activas para Santa Cruz, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño.

En este contexto, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar elementos sueltos en patios y balcones, y no circular por calles inundadas.

Además, se pide especial atención a quienes deban viajar por rutas, ya que la combinación de lluvias intensas y viento fuerte puede reducir la visibilidad y volver peligrosa la conducción.

Estas provincias, sobre todo, sus zonas cordilleranas, se preparan para varios días marcados por el mal tiempo y la cautela.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, este fin de semana el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera: