La tarde de este viernes 7 de agosto llegará con un escenario de contrastes en México: mientras varias regiones enfrentarán lluvias, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, el norte continuará bajo un calor extremo que superará los 45 grados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano, varios canales de baja presión, una circulación ciclónica y el desplazamiento de la onda tropical número 25 favorecerán tormentas durante las próximas horas. Nayarit y Jalisco podrían recibir las precipitaciones más intensas.

Pronóstico a 48 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 08:00 horas del viernes 07 a las 08:00 horas del sábado 08 de agosto de 2026. SMN

Lluvias, rayos y granizo marcarán el inicio del fin de semana

Para este viernes, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento que podrían provocar caída de árboles y anuncios. Las lluvias fuertes también podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, generar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

El panorama se mantendrá complicado durante el sábado, cuando la onda tropical 25 continúe avanzando por el sur y occidente del país. Conagua prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas en algunas entidades, mientras que otras regiones tendrán temperaturas de hasta 45 grados.

Sábado 8 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm: Sinaloa (centro) y Nayarit (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (norte) y Estado de México (oeste).

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Rachas de viento de 50 a 70 km/h: Sonora.

Rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y el Istmo de Oaxaca.

Temperaturas superiores a 45 °C: noreste de Baja California.

Temperaturas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La combinación de lluvias intensas, actividad eléctrica y viento puede generar condiciones peligrosas, especialmente en zonas bajas y cercanas a ríos y arroyos. Mientras tanto, en el extremo norte continuará la onda de calor, con Baja California como la entidad que podría alcanzar los valores más extremos.

El radar Catedral detecta ecos de reflectividad en colores naranja y rojo, asociados a #Lluvias fuertes en zonas de la #CDMX y #EdoMéx. pic.twitter.com/6tKvec1dTA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 7, 2026

Domingo tendrá tormentas y calor extremo en varios estados

Para el domingo 9 de agosto, las lluvias disminuirán en intensidad en algunas zonas, pero todavía habrá precipitaciones fuertes y muy fuertes en entidades del noroeste, occidente y sur del país. Sinaloa, Durango, Nayarit y Guanajuato tendrán algunos de los acumulados más importantes.

Al mismo tiempo, el calor seguirá siendo protagonista en el norte y sureste. Baja California podría superar nuevamente los 45 °C, mientras que varias entidades alcanzarán entre 40 y 45 °C. Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones ante ambos fenómenos.

Llega un muro de nubes que traerá tormentas por 96 horas: un ciclón provocará lluvias y caída de granizo en estas zonas SMN + Canva

Domingo 9 de agosto:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm: Sinaloa, Durango, Nayarit y Guanajuato.

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, CDMX, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.

Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, CDMX, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas superiores a 45 °C: noreste de Baja California.

Temperaturas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden presentarse con rayos y granizo, además de ocasionar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento también podrían derribar árboles y estructuras débiles, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos durante todo el fin de semana.