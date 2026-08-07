En esta noticia
La tarde de este viernes 7 de agosto llegará con un escenario de contrastes en México: mientras varias regiones enfrentarán lluvias, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, el norte continuará bajo un calor extremo que superará los 45 grados.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano, varios canales de baja presión, una circulación ciclónica y el desplazamiento de la onda tropical número 25 favorecerán tormentas durante las próximas horas. Nayarit y Jalisco podrían recibir las precipitaciones más intensas.
Lluvias, rayos y granizo marcarán el inicio del fin de semana
Para este viernes, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento que podrían provocar caída de árboles y anuncios. Las lluvias fuertes también podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, generar encharcamientos, inundaciones y deslaves.
El panorama se mantendrá complicado durante el sábado, cuando la onda tropical 25 continúe avanzando por el sur y occidente del país. Conagua prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas en algunas entidades, mientras que otras regiones tendrán temperaturas de hasta 45 grados.
Sábado 8 de agosto:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm: Sinaloa (centro) y Nayarit (norte).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (norte) y Estado de México (oeste).
- Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
- Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Rachas de viento de 50 a 70 km/h: Sonora.
- Rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y el Istmo de Oaxaca.
- Temperaturas superiores a 45 °C: noreste de Baja California.
- Temperaturas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La combinación de lluvias intensas, actividad eléctrica y viento puede generar condiciones peligrosas, especialmente en zonas bajas y cercanas a ríos y arroyos. Mientras tanto, en el extremo norte continuará la onda de calor, con Baja California como la entidad que podría alcanzar los valores más extremos.
Domingo tendrá tormentas y calor extremo en varios estados
Para el domingo 9 de agosto, las lluvias disminuirán en intensidad en algunas zonas, pero todavía habrá precipitaciones fuertes y muy fuertes en entidades del noroeste, occidente y sur del país. Sinaloa, Durango, Nayarit y Guanajuato tendrán algunos de los acumulados más importantes.
Al mismo tiempo, el calor seguirá siendo protagonista en el norte y sureste. Baja California podría superar nuevamente los 45 °C, mientras que varias entidades alcanzarán entre 40 y 45 °C. Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones ante ambos fenómenos.
Domingo 9 de agosto:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm: Sinaloa, Durango, Nayarit y Guanajuato.
- Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.
- Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, CDMX, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.
- Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
- Rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, CDMX, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Temperaturas superiores a 45 °C: noreste de Baja California.
- Temperaturas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden presentarse con rayos y granizo, además de ocasionar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento también podrían derribar árboles y estructuras débiles, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos durante todo el fin de semana.