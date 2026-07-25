Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

Durante el último fin de semana de julio volverán a registrarse fuertes tormentas eléctricas sobre el Medio Oeste y el Este de Estados Unidos, impulsadas por un domo de calor que favorecerá la formación de sistemas severos capaces de provocar ráfagas destructivas, caída de granizo, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas.

Las tormentas comenzarán a intensificarse entre el sábado y el domingo y avanzarán desde las Grandes Llanuras hacia la región de los Grandes Lagos, el valle de Ohio, el Noreste y el corredor del Atlántico Medio.

A medida que los sistemas se desplacen hacia el este, millones de personas podrían enfrentar interrupciones en los viajes, cortes de energía y condiciones peligrosas por el viento y las precipitaciones.

¿Qué zonas golpearán las tormentas severas hasta el martes?

El sábado las tormentas serán más aisladas, pero las que logren desarrollarse podrán ser intensas y estarán concentradas en:

Este de Montana.

Dakota del Sur.

En estas áreas se prevén ráfagas de viento de hasta 105 km/h (65 mph) y caída de granizo. Además, algunas tormentas aisladas también podrían afectar sectores del Alto Medio Oeste.

El domingo, el riesgo aumentará considerablemente con la formación de complejos de tormentas que afectarán principalmente a:

Este de Minnesota.

Norte de Wisconsin.

Región de los Grandes Lagos.

Estos sistemas avanzarán rápidamente hacia el sudeste y podrán producir vientos destructivos de hasta 137 km/h (85 mph), lluvias torrenciales, granizo y posibles inundaciones repentinas.

El lunes, la amenaza se trasladará hacia:

Grandes Lagos.

Valle de Ohio.

Las tormentas podrían derribar ramas y árboles, provocar cortes de energía y generar lluvias intensas con riesgo de inundaciones localizadas, especialmente durante la tarde y la noche.

El martes, el sistema continuará su desplazamiento hacia el este y pondrá bajo alerta a:

Carolina del Norte (zona de Raleigh).

Maryland.

Pensilvania.

Nueva Jersey.

Ciudad de Nueva York.

Las tormentas impactarán especialmente el corredor de la Interestatal 95 (I-95) , donde podrían complicar el tránsito por fuertes lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo.

Las tormentas podrían derribar ramas y árboles, provocar cortes de energía y generar lluvias intensas con riesgo de inundaciones localizadas, especialmente durante la tarde y la noche. Imagen ilustrativa ChatGPT y Canva

¿Cómo seguirá el clima en Estados Unidos la próxima semana?

El patrón meteorológico continuará dominado por un domo de calor sobre las Grandes Llanuras y parte del centro del país. El aire cálido y húmedo alimentará nuevos sistemas de tormentas que se desplazarán por el borde norte de esa masa de calor hacia el Medio Oeste y el Este.