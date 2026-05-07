El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un ciclón con intensas tormentas al país. El pronóstico extendido del clima indica que las lluvias serán continuas por varias horas y estarán acompañadas de ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora. El SMN emitió una alerta roja por el ingreso de un fuerte temporal a las provincias ubicadas al noreste argentino. La ciclogénesis golpeará Chaco, Misiones y Formosa con lluvias acumuladas de hasta 28 milímetros. Los vientos podrían alcanzar velocidades que pongan en riesgo la vida de los habitantes con hasta 85 km/h, por lo que recomendaron tomar las precauciones pertinentes. La semana en Buenos Aires estuvo marcada por intensas lluvias en toda el Área Metropolitana y vientos fuertes. El organismo informó que habrá chubascos intermitentes a lo largo del día y ráfagas de 60 kilómetros por hora. Se espera que la tormenta de paso a un fin de semana con mañanas frescas con mínimas de 7° y máximas de 16° con cielo parcialmente soleado. El SMN dio a conocer el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires para los siguientes días: