Tras días de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, una masa de aire frío ingresa a la Argentina: las provincias afectadas.

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Después de semanas de humedad, lluvias y escasa amplitud térmica, el panorama meteorológico en Argentina empieza a cambiar: una masa de aire frío comienza a consolidarse sobre el centro del país y traerá un giro significativo en las condiciones del tiempo para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de este sistema y ya emitió las primeras alertas asociadas al fenómeno.

El organismo activó alerta amarilla por nevadas en la provincia de Mendoza, con posible corte del cruce fronterizo entre Argentina y Chile, y alerta amarilla por lluvias intensas en Neuquén.

Qué cambios trae la masa de aire frío esta semana

El aire frío ingresa asociado a una rotación de los vientos hacia el sector sur , lo que favorecerá condiciones más estables sobre la región central luego de un período prolongado de inestabilidad.

Los efectos más concretos esperados son:

Descenso marcado de las temperaturas , especialmente durante la madrugada.

Heladas en áreas rurales del centro del país.

Mayor presencia de sol respecto de las últimas semanas, con reducción de la nubosidad.

Nevadas en zonas cordilleranas y precordilleranas de Mendoza.

Lluvias intensas en sectores de Neuquén.

No se trata de una irrupción de aire polar. Se trata de una masa de aire frío de características moderadas, suficiente para generar un quiebre en la inestabilidad pero sin provocar un cambio extremo ni sostenido.

Cuánto dura la mejora y qué viene después

Si bien la semana mostrará una mejora respecto de lo observado en mayo y los primeros días de junio, el SMN advierte que las condiciones de humedad e inestabilidad podrían regresar en el corto plazo sobre distintas regiones del país.

En lo que respecta al invierno en su conjunto, el pronóstico trimestral del organismo proyecta un escenario de temperaturas normales o superiores a la normal para el centro y norte argentino durante junio, julio y agosto.

Sin embargo, el SMN aclaró que eso no descarta la ocurrencia de irrupciones de aire frío intensas y de corta duración, capaces de generar heladas marcadas y descensos abruptos.

Desde el punto de vista agropecuario, la situación presenta lecturas contrastantes: la humedad acumulada favoreció la implantación de cultivos de invierno en numerosas zonas productivas, pero generó dificultades operativas y logísticas en regiones donde la cosecha gruesa todavía no concluyó.

Para seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico, el SMN publica sus alertas en smn.gob.ar.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con el siguiente clima durante los próximos días: