Se viene un ciclón que traerá tormentas y un chorro polar que bajará drásticamente la temperatura: a qué provincias afectará

La llegada de una dana marcará este sábado un cambio brusco del tiempo en buena parte de España. El fenómeno dejará chubascos, tormentas localmente muy fuertes y granizo en amplias zonas del norte peninsular, especialmente en el Cantábrico y el entorno pirenaico, mientras que las temperaturas experimentarán una caída notable y, en algunos puntos de la mitad este, excepcional para finales de julio.

Al mismo tiempo, persistirá el calor en el Mediterráneo y Baleares, donde se superarán los 35 ºC. También destacan las rachas de viento muy fuertes en Canarias, configurando una jornada de importantes contrastes meteorológicos.

Tormentas severas, granizo y lluvias intensas: las zonas con mayor riesgo

La inestabilidad asociada a la dana favorecerá el desarrollo de tormentas que comenzarán afectando al noroeste y posteriormente se extenderán al conjunto del tercio norte peninsular.

Los fenómenos más intensos se concentrarán en el Cantábrico oriental, el País Vasco, Cantabria, Navarra y el entorno de los Pirineos, donde las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes y acompañadas de granizo.

Se viene el diluvio del año por un ciclón que durará 24 horas y traerá lluvias intensas y granizo: a qué zonas afectará. Fuente: EFE.

Además de las lluvias intensas, algunas tormentas vendrán asociadas a fuertes rachas de viento, reducciones de visibilidad y acumulados significativos de agua en cortos periodos de tiempo.

Zonas afectadas por las tormentas más fuertes:

Cantabria : lluvias y tormentas localmente muy fuertes con granizo.

País Vasco : tormentas persistentes y fuertes en la mitad norte.

Navarra : chubascos intensos con granizo en el norte.

Pirineos de Aragón y Cataluña : tormentas fuertes con viento y granizo.

Este de Castilla y León y La Rioja: chubascos fuertes aislados.

Características previstas:

Tormentas eléctricas.

Posibilidad de granizo.

Acumulados significativos de lluvia.

Rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

Viento, calima y nieblas

Otros fenómenos relevantes de la jornada serán:

Viento fuerte en el Cantábrico, Estrecho, Alborán, Ampurdán y valle del Ebro.

Rachas muy fuertes en Canarias , especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y zonas expuestas de las islas montañosas.

Polvo en suspensión (calima ligera) en áreas mediterráneas y en Canarias orientales.

Bancos de niebla matinales en el noreste peninsular, Galicia, Asturias, Navarra y zonas montañosas.

¿A qué zonas afectará la tormenta?

Nivel alto de incidencia

Cantabria

País Vasco

Navarra

Pirineos de Aragón

Pirineos de Cataluña

Este de Castilla y León

La Rioja

Asturias (especialmente Picos de Europa)

Nivel moderado de incidencia

Galicia

Aragón interior

Cataluña nordeste

Norte de Castellón

Sierra de Madrid

Sierras de Castilla-La Mancha

Zonas sin afectación significativa

Las comunidades del centro, sur y sureste peninsular quedarán en general al margen de los fenómenos más severos:

Andalucía

Extremadura

Región de Murcia

Comunidad de Madrid (salvo la sierra)

Amplias zonas de Castilla-La Mancha

Baleares

Comunidad Valenciana (excepto norte de Castellón).

Se viene el diluvio del año por un ciclón que durará 24 horas y traerá lluvias intensas y granizo: a qué zonas afectará AEMET

En estas áreas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con escasas precipitaciones y ambiente más estable. Las temperaturas seguirán siendo elevadas en el litoral mediterráneo y Baleares, donde persistirá el calor veraniego.

Brusco descenso térmico: adiós temporal al calor extremo

El aspecto más llamativo del fin de semana será el acusado descenso de las temperaturas, una situación poco habitual tras más de dos meses de calor persistente.

Las máximas bajarán de forma generalizada y especialmente intensa en la mitad este peninsular. En algunas zonas del interior, los valores quedarán entre 30 y 32 ºC , claramente por debajo de los registros recientes.

Sin embargo, el calor resistirá en algunos sectores del Mediterráneo. Las zonas más afectadas por el calor serán:

Baleares

Litoral mediterráneo

Valle del Guadalquivir

En estas regiones todavía podrán superarse los 35 ºC, mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al entorno mediterráneo y al valle del Guadalquivir.

Por el contrario, el norte peninsular registrará un ambiente mucho más fresco, con temperaturas claramente inferiores a las de jornadas anteriores y una sensación térmica reducida por la lluvia, la nubosidad y el viento.